Muere Prichard Colón, boxeador puertorriqueño a los 33 años de edad

La noticia del fallecimiento de Prichard Colón fue dada a conocer por su padre en redes sociales, el pugilista puertorriqueño llevaba 10 años luchando contra las secuelas que le dejó un trágico combate en 2015.

Colón tenía 33 años y desde hace una década tuvo que mantenerse en silla de ruedas a causa de las secuelas neurológicas que presentaba y que eran irreversibles.

“Buenos días, mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en un mundo mejor. Hice todo lo posible por cumplir su deseo de traerlo de vacaciones a Puerto Rico, como tanto anhelaba. Gracias por tantos años de amor y oraciones. Por favor, manténgannos en sus plegarias” expresó Richard Colón padre del hoy fallecido.

RIP to Puerto Rico’s greatest champion

Prichard Colon 🕊️🥊🇵🇷 pic.twitter.com/oRnqCTS3fv — 🗽Tu Independenfeka Favorito🇵🇷 (@HuertasDean) August 13, 2026

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La pelea que cambió la vida de Prichard Colón

El 17 de octubre de 2025 en Fairfax, Virginia (EUA). EL ex boxeador puertorriqueño enfrentó a Terrel Williams y durante dicho combate recibió múltiples “golpes de conejo” lo que le habría provocado un hematoma subdural y daños irreversibles.

El caso que conmocionó al mundo del deporte y del boxeo. Prichard había llegado a aquella pelea con calidad de invicto y récord de 16-0 y 12 nocauts.

En el noveno round el puertorriquelo fue derribado dos veces por Williams. Al terminar el combate, Prichard Colón cayó en estado de coma y tuvo que ser trasladado al Shepherd Center de Atlanta, Georgia.

Ese día la vida de Prichard cambió para siempre, pues se le diagnosticó una la grave lesión cerebral que lo dejó en estado vegetal activo.

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