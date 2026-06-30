¿Y si sí? México llega al anhelado “quinto” partido tras vencer a Ecuador en histórico encuentro

La espera terminó; después de décadas de intentos, generaciones de futbolistas y una larga lista de eliminaciones dolorosas, la Selección Mexicana escribió una de las páginas más importantes de su historia al derrotar a Ecuador y conseguir su clasificación al quinto partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Impulsado por una afición que convirtió el Estadio Ciudad de México en una auténtica fiesta, el equipo dirigido por Javier Aguirre mostró personalidad, orden y contundencia para superar a un rival que llegaba como uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos.

¡MÉXICO A OCTAVOS DE FINAL! 😤



El verde seguirá pintando esta Copa del Mundo.



TODOS JUNTOS.



¡Vamooooooos! 👊#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/HhTNuFVkZR — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

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¿Cuánto quedó México hoy? Con este resultado (2-0), México rompe una de las barreras más simbólicas de su historia mundialista y mantiene vivo el sueño de pelear por un lugar entre las cuatro mejores selecciones del planeta.

¿Cómo consiguió México el boleto al “quinto” partido?

Desde los primeros minutos, la Selección mexicana buscó imponer condiciones con presión alta y posesión del balón, consciente de que enfrente tenía a una selección ecuatoriana con figuras de talla internacional como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Enner Valencia.

La defensa mexicana volvió a ser uno de los grandes pilares del equipo, mientras que el mediocampo encontró espacios para generar peligro constante.

¡GRÍTALO MÉXICO! 🇲🇽🔥



La Selección Azteca vence a Ecuador y se clasifica a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #MiSelecciónAzteca



🔴 Los MEJORES partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️… pic.twitter.com/gew3YMWGFV — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 1, 2026

El conjunto nacional aprovechó sus oportunidades y supo administrar la ventaja frente a una Ecuador que nunca dejó de competir, pero que terminó encontrándose con un México sólido y decidido a hacer historia con el resultado del México vs Ecuador.

Triunfo histórico para México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Durante años, el llamado “quinto partido” se convirtió en el gran objetivo pendiente del futbol mexicano.

Desde la instauración del actual formato de eliminación directa, México había quedado eliminado de manera reiterada en la ronda previa a los cuartos de final, alimentando una de las narrativas más recurrentes del deporte nacional.

¡México espera rival! 🙌🇲🇽



Así se jugarían los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Azteca ya está en la siguiente fase luego de vencer a Ecuador.#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #MiSelecciónAzteca



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Ahora, jugando como uno de los anfitriones del Mundial 2026, el Tricolor logra superar esa barrera y devuelve la ilusión a millones de aficionados que esperaban un momento como este.

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