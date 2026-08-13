¡NFL hoy! Estos son los partidos de la pretemporada 2026: Así puedes ver GRATIS el Rams vs Chiefs

¡Es hoy, es hoy! La espera terminó para todos los amantes y aficionados al futbol americano. La NFL ya puso en marcha su pretemporada 2026, una etapa clave para que los equipos definan a sus plantillas y para que los jugadores demuestren a la hora de competir por los puestos del primer equipo de cara a la Temporada Regular.

El calendario oficial de la NFL contempla tres semanas de pretemporada, además del tradicional Hall of Fame Game. La Semana 1 se disputa a partir de hoy 13 y hasta el 16 de agosto, mientras que la Semana 2 está programada del 20 al 23 y la tercera se desarrollará entre el 27 y el 30 de agosto.

Six football games on a Thursday. Who's ready? 😤



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Rams vs Chiefs: atractivo encuentro de pretemporada de la NFL 2026

Uno de los encuentros que concentra mayor atención es el Los Angeles Rams vs. Kansas City Chiefs, programado para esta primera semana. La NFL también tiene otros duelos atractivos como Tennessee Titans vs. San Francisco 49ers, Dallas Cowboys vs. Seattle Seahawks, Green Bay Packers vs. Pittsburgh Steelers y Minnesota Vikings vs. New York Giants.

Rams vs Chiefs EN VIVO por Azteca Deportes Network

El Rams vs Chiefs se lleva a cabo este sábado 15 de agosto en punto de las 2 de la tarde, desde el Arrowhead de Kansas City. Recuerda que este encuentro de la NFL lo podrás disfrutar EN VIVO y totalmente GRATIS en TV Azteca Deportes por canal de Azteca Deportes Network.

Partido: Los Angeles Rams vs Kansas City Chiefs

Día: Sábado 15 de agosto

Hora: 2:00 pm

Canal: TV Azteca Deportes Network.

LOS RAMS VAN POR AZTECA DEPORTES 🏈



El equipo de Los Angeles se prepara para la temporada 2026 y tendremos sus encuentros de pretemporada, Matt Stafford y compañía comienzan su camino al Super Bowl LXI en el SoFi Stadium 🐏#RitualNFL pic.twitter.com/yjVSkDVKAI — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 12, 2026

La pretemporada permitirá además observar por primera vez en partidos a varios jugadores jóvenes. Entre ellos destaca Ty Simpson, quarterback seleccionado por los Rams en la primera ronda del Draft 2026, quien podría tener actividad ante Kansas City.

¿Cuándo empieza la temporada regular de la NFL 2026?

Después de la pretemporada llegará la campaña regular y la Semana 1 de la NFL 2026 comenzará en septiembre, con el calendario oficial ya publicado por la liga más competitiva del mundo.

Cabe recordar que para los equipos, estas semanas representan mucho más que partidos de preparación: son la oportunidad de evaluar novatos, definir posiciones, además de determinar quiénes estarán en el roster definitivo.

¿Cuál será el equipo que llegará mejor preparado al inicio de la temporada 2026? El camino hacia el Super Bowl ya comenzó y en adn NOTICIAS te mantendremos al tanto de lo más relevante.

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