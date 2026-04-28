La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ será histórica no solamente por ser la primera edición que disputen un total de 48 selecciones, sino que también destacará por ser la primera con show de medio tiempo y en la cual entrarán en vigor sanciones de roja directa por taparse la boca en medio de peleas y conflictos dentro del terreno de juego.

Fue la International Football Association Board (IFAB) quien aprobó por unanimidad modificar el reglamento de competencia en favor de erradicar los comentarios discriminatorios, además anunciaron que se castigará con roja directa otra acción que se ha hecho tendencia a nivel internacional desde hace un par de años.

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¿Cómo aplicará la roja directa por taparse la boca?

De acuerdo con la información dada a conocer por la misma IFAB, la roja directa aplicará para los jugadores que en medio de una discusión o enfrentamiento directo con otro compañero de profesión o árbitros, se cubran la boca ya sea con la mano o playera, en forma de intentar ocultar sus comentarios.

Esto se da tras la polémica que se generó en el partido de Champions League Benfica vs Real Madrid, en el cual el argentino Gianluca Prestianni lanzó supuestos comentarios racistas en contra de Vinicius Jr, lo cual le valió al jugador de Las Águilas para perderse el juego de vuelta de los playoffs.

Nuevos motivos de tarjeta roja directa en el Mundial 2026

Más allá de que el cubrirse la boca en medio de una discusión sea sancionado con roja directa a partir del Mundial 2026, también se informó que el abandono del campo en medio del partido también será sancionado con una expulsión directa para todo el jugador que haga esta acción.

Esto se puede tomar de referencia por lo ocurrido en el juego Senegal vs Marruecos en la Copa Africana de Naciones, partido en el cual los “Leones de Teranga” abandonaron el terreno de juego por acciones polémicas del colegiado en turno.

Reglas se implementarán a nivel mundial tras la Copa del Mundo

Vale la pena mencionar que estas sanciones se comenzarán a aplicar a partir del primer juego de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, por lo cual tras su término, se darán también a nivel internacional.

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