George Russell gana el Gran Premio de Austria; Checo Pérez abandonó la carrera

Mercedes sigue dominando la temporada de la Fórmula 1 y ahora George Russell ganó el Gran Premio de Austria este domingo 28 de junio tras dominar la carrera.

En el pódium estuvo acompañado por Verstappen en segundo lugar y Antonelli en tercero; no obstante, el mexicano Sergio Checo Pérez tuvo que abandonar la pista debido a un problema en su Cadillac durante la quinta vuelta.

Russell wins from Verstappen and Antonelli! 😮‍💨👏



These are your points finishers at the Red Bull Ring 👇#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/oDoVi6bMQY — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

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Así fue la carrera del Gran Premio de Austria

El piloto inglés, de 28 años, logró su séptima victoria en la Fórmula 1, aunque es la segunda del año; no obstante, logró llegar a la meta antes que su compañero de escudería, el italiano Kimi Antonelli, quien es el actual líder mundial.

Desde la largada, el inglés se posicionó como el líder de la carrera, debido a que obtuvo la pole un día antes. Se defendió del ataque, principalmente, de Hamilton y Charles Leclerc, además de Max Verstappen.

Pese al ganador, el gran protagonista de la carrera fueron las altas temperaturas que vive Europa durante este verano, ya que el clima fue de entre 35 y 47º en la pista.

¿Por qué Checo Pérez abandonó la carrera?

La sorpresa de la carrera fue el abandono del piloto mexicano, ya que ha sido una temporada compleja desde que volvió a la Fórmula 1 con Cadillac.

Cuando comenzó la carrera, el mexicano logró pasar a Franco Colapinto y se esperaba que siguiera sumando posiciones; no obstante, en la vuelta 5 tuvo que ingresar a pits debido a un incendio en los frenos.

Los problemas en su monoplaza desde el pasado viernes, tanto así que no pudo registrar una sola vuelta cronometrada.

Previo a iniciar el GP de Austria, Pérez publicó en sus redes sociales que dedicaría la carrera a Venezuela, esto tras los dos terremotos que azotaron el país.

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