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Kimi Antonelli lo hace de nuevo y gana el Gran Premio de Miami
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Kimi Antonelli lo hace de nuevo y gana el Gran Premio de Miami

En una carrera que se tuvo que adelantar debido a las fuertes lluvias en Florida, Estados Unidos, así fue el GP de Miami tras la cancelación de dos carreras en abril.

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Miami, en la carrera que fue el regreso de la Fórmula 1 este 2026 tras cancelarse los eventos en Baréin y Arabia Saudita debido a los conflictos que se mantienen en Medio Oriente.

Además, el GP en Estados Unidos tuvo que ser adelantado, debido a que se pronosticaron fuertes lluvias para este domingo 3 de mayo.

Sergio Checo Pérez terminó en la posición 16, luego de que inició la carrera en la parilla 20; es el mejor lugar de la temporada para el mexicano.

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Campeonato de la Fórmula 1 tras el GP de Miami

Hasta antes del Gran Premio de Miami, así iba el campeonato de la Fórmula 1:

  • Kimi Antonelli
  • George Russell
  • Charles Leclerc
  • Lewis Hamilton
  • Lando Norris
  • Oscar Piastri
  • Oliver Bearman
  • Pierre Gasly
  • Marx Verstappen
  • Liam Lawson
  • Arvid Lindbland
  • Isack Hadjar
  • Gabriel Bortoleto
  • Carlos Sainz
  • Esteban Ocon
  • Franco Colapinto
  • Nico Hülkenberg
  • Alexander Albon
  • Valtteri Bottas
  • Sergio Pérez
  • Fernando Alonso
  • Lance Stroll

Campeonato de Constructores 2026

En tanto, así se mantenía el Campeonato de Constructores:

  • Mercedes
  • Ferrari
  • McLaren
  • Haas
  • Alpine
  • Red Bull
  • Racing Bulls
  • Audi
  • Williams
  • Cadillac
  • Aston Martin

¿Cuándo y dónde es el siguiente Gran Premio de la Fórmula 1?

La siguiente parada de la Fórmula 1 será en el circuito de Gilles Villeneuve, en Canadá, está calendarizada para el domingo 24 de mayo a las 14 de horas (tiempo del centro del país).

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