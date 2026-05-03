Kimi Antonelli lo hace de nuevo y gana el Gran Premio de Miami

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Miami, en la carrera que fue el regreso de la Fórmula 1 este 2026 tras cancelarse los eventos en Baréin y Arabia Saudita debido a los conflictos que se mantienen en Medio Oriente.

Además, el GP en Estados Unidos tuvo que ser adelantado, debido a que se pronosticaron fuertes lluvias para este domingo 3 de mayo.

Sergio Checo Pérez terminó en la posición 16, luego de que inició la carrera en la parilla 20; es el mejor lugar de la temporada para el mexicano.

KIMI ANTONELLI WINS IN MIAMI!! 👏🏆



Against the odds, what a magnificent drive from the @MercedesAMGF1 driver! 🙌#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/BgrAgPVHbB — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

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Campeonato de la Fórmula 1 tras el GP de Miami

Hasta antes del Gran Premio de Miami, así iba el campeonato de la Fórmula 1:

Kimi Antonelli

George Russell

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

Lando Norris

Oscar Piastri

Oliver Bearman

Pierre Gasly

Marx Verstappen

Liam Lawson

Arvid Lindbland

Isack Hadjar

Gabriel Bortoleto

Carlos Sainz

Esteban Ocon

Franco Colapinto

Nico Hülkenberg

Alexander Albon

Valtteri Bottas

Sergio Pérez

Fernando Alonso

Lance Stroll

Campeonato de Constructores 2026

En tanto, así se mantenía el Campeonato de Constructores:

Mercedes

Ferrari

McLaren

Haas

Alpine

Red Bull

Racing Bulls

Audi

Williams

Cadillac

Aston Martin

¿Cuándo y dónde es el siguiente Gran Premio de la Fórmula 1?

La siguiente parada de la Fórmula 1 será en el circuito de Gilles Villeneuve, en Canadá, está calendarizada para el domingo 24 de mayo a las 14 de horas (tiempo del centro del país).

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