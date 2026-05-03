Kimi Antonelli lo hace de nuevo y gana el Gran Premio de Miami

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Miami, en la carrera que fue el regreso de la Fórmula 1 este 2026 tras cancelarse los eventos en Baréin y Arabia Saudita debido a los conflictos que se mantienen en Medio Oriente.
Además, el GP en Estados Unidos tuvo que ser adelantado, debido a que se pronosticaron fuertes lluvias para este domingo 3 de mayo.
Sergio Checo Pérez terminó en la posición 16, luego de que inició la carrera en la parilla 20; es el mejor lugar de la temporada para el mexicano.
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Campeonato de la Fórmula 1 tras el GP de Miami
Hasta antes del Gran Premio de Miami, así iba el campeonato de la Fórmula 1:
- Kimi Antonelli
- George Russell
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Oliver Bearman
- Pierre Gasly
- Marx Verstappen
- Liam Lawson
- Arvid Lindbland
- Isack Hadjar
- Gabriel Bortoleto
- Carlos Sainz
- Esteban Ocon
- Franco Colapinto
- Nico Hülkenberg
- Alexander Albon
- Valtteri Bottas
- Sergio Pérez
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
Campeonato de Constructores 2026
En tanto, así se mantenía el Campeonato de Constructores:
- Mercedes
- Ferrari
- McLaren
- Haas
- Alpine
- Red Bull
- Racing Bulls
- Audi
- Williams
- Cadillac
- Aston Martin
¿Cuándo y dónde es el siguiente Gran Premio de la Fórmula 1?
La siguiente parada de la Fórmula 1 será en el circuito de Gilles Villeneuve, en Canadá, está calendarizada para el domingo 24 de mayo a las 14 de horas (tiempo del centro del país).
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