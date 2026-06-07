Sergio Checo Pérez volvió a alzar la mano en la Fórmula 1 al terminar en el lugar 10 del Gran Premio de Mónaco, lo que la valió el primer punto en la historia de la escudería Cadillac.

Sin embargo, no todo es felicidad, ya que el mexicano fue investigado por la FIA debido a un error al colocarse en la parrilla y, tras el análisis, decidieron una penalización de 10 segundos, lo que lo coloca en el lugar 11 y sin punto para su escudería.

Scoring points in Monaco! 🤩



After a frantic finish, the Top 🔟 is in 👀#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/rqtKhYfKX7 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

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Así fue la carrera de Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco

Al parecer al jalisciense le sienta muy bien Mónaco, ya que cuatro años atrás, cuando aún pertenecía a Red Bull, conquistó la competencia, en una de las mejores carreras de su carrera.

Durante la competencia de este domingo 7 de junio, el mexicano se vio favorecido tras los siete abandonos que se presentaron en el circuito, por lo que pasó del lugar 18 (donde largó) al 10, consiguiendo así el primer punto en la historia de Cadillac.

Es importante mencionar que, realmente, Pérez cruzó en el lugar 11; sin embargo, Nico Hülkenberg recibió un castigo que lo obligó a caer al lugar 14, lo que significó que el connacional subiera a la decima posición.

¿Por qué perdió un punto Checo Pérez?

Tras concluir la carrera y ante la emoción del mexicano, se dio a conocer que fue citado a comparecer ante los Comisarios Deportivos.

Como se puede leer en el documento, se trata de una “presunta infracción del artículo 12.2.1.i del Código Deportivo Internacional: incumplimiento de la Nota del Director de Carrera del Evento (punto 13.6, documento 48), relacionada con una infracción en el procedimiento de inicio de la práctica”.

Minutos más tarde, el mexicano recibió una penalización de 10 segundo, lo que provocó que baje al lugar 11 y pierda el punto para Cadillac, ahora Fernando Alonso quedó en ese lugar y suma su primer punto para la temporada.

De acuerdo a los comisionarios, “el coche 11 estaba fuera de posición en el reinicio después de la bandera roja”, esto tras revisar una evidencia en video.

Kimi Antonelli gana una carrera llena de obstáculos y banderas rojas

Kimi Antonelli lo volvió a hacer y se consolidó como el piloto de lo que va de temporada tras ganar el Gran Premio de Mónaco, con tan solo 19 años ya es el líder de la competencia.

El pódium estuvo compuesto también por Hamilton en segundo lugar y Hadjar en tercer lugar.

No obstante, la carrera estuvo marcada por un safety car tras el choque de Lance Stroll y posteriormente banderas rojas (a 10 vueltas de terminar) tras otro choque, pero ahora de Charles Leclerc.

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