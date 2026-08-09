“Karim: de la H”, el documental que cuenta el camino del joven de Hermosillo que llegó a la NBA

Cuando era pequeña, allá por finales de los años 90 e inicios de los 2000, recuerdo prender la tele en Azteca 7 y ver partidos de la NBA. En aquella época el nombre de Michael Jordan seguía marcando las tendencias mundiales y las canchas cerca de mi casa en la CDMX o cuando viajaba a Monterrey, Nuevo León, se dividían entre futbol y basquetbol.

En medio de tantas estrellas estadunidenses a lo largo de los años aparecían nombres de mexicanos como Horacio Llamas, Eduardo Nájera...tiempo después Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez; sin embargo, en la actualidad el nombre que se roba los titulares es Karim López.

López, de sólo 19 años, se convirtió en el primer connacional en ser seleccionado en la primera ronda del Draft 2026 de la NBA. Su corto camino, pero lleno de emoción quedó plasmado en el documental Karim: de la H y adn Noticias habló en exclusiva con Ricardo Torres y Daniel Arróniz, los productores del mismo.

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Mientras Shakira (@shakira) tendrá una versión en español de "Dai Dai", el básquetbol nacional celebra el histórico paso del mexicano Karim López en el NBA (@NBA) Draft 2026. Para cerrar con broche de oro,… pic.twitter.com/nRmT0hzmGL — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 24, 2026

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5 años duró la grabación del documental de Karim López

Todos tenemos retos en la vida y los de Karim no han sido sencillos, ya que el joven ha tenido que salir de su estado, de su país y mudarse a otro con tal de seguir su sueño de ser superestrella de la NBA.

Ese camino de casi cinco años quedó plasmado en el documental, donde los productores pudieron grabar cada aspecto no sólo de Karim, sino de su familia y cómo lo apoyaron a lo largo del camino.

“La familia se puede sentir como la familia es, no es algo que esté ni actuado ni algo que no se sienta orgánico ni natura, porque, en realidad, la familia está siendo la familia”, explicaron.

Otro de los puntos que destacan Torres y Daniel Arróniz es que en México no ha habido un documental así y menos se conoce qué es el Draft y el objetivo que significó para el atleta mexicano, ya que es uno de los eventos más importantes en el deporte estadunidense.

“(Lo encontramos) por suerte, naturalmente, con 14 años nos lo encontramos en el camino, en el primer proyecto que hicimos de renovación de cancha en México, en Hermosillo (...) luego llegó a la NBA”, siguieron.

Llevar a Hermosillo, Sonora, a lo más alto

El documental aún no tiene fecha de estreno ni la plataforma donde se publicará; sin embargo, todos los involucrados tenían idea de hacer grande a Hermosillo, Sonora, es por eso que aparecen personajes como Carin León.

“Hermosillo es una ciudad pequeña, pero trae mucho talento”, dijeron al contestar el porqué lleva el nombre de Karim: de la H.

Los deportistas mexicanos siguen apareciendo, tal como cuando los veía de niña, pero ahora su talento los hace internacionales y su vida puede ser un ejemplo para los que lo rodean, como Karim quien ya tiene los ojos de tu un país sobre él.

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