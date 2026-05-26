Sergio “Checo” Pérez regresó a la Fórmula 1 (F1) después de un año sabático, pero su temporada debut con Cadillac no ha sido para nada sencillo.

Si bien es cierto que se esperaba un inicio titubeante para el piloto tapatío, al tratarse de un equipo nuevo en la categoría, el panorama ha sido más complicado de lo que se pronosticaba.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en su regreso en la F1?

Checo Pérez, junto con su coequipero, Valtteri Bottas, y el resto del equipo Cadillac, han vivido un complicado inicio de temporada, con más abandonos que puntos. En ese sentido, limitándose a los resultados, se puede diagnosticar que Pérez firmó su peor inicio de temporada en la F1 desde que debutó en 2011.

La lo largo de su trayectoria, Pérez se mostró como un piloto sólido acostumbrado a sumar puntos y mantener a su equipo en la pelea, desde su debut en Sauber, pasando por su complicado paso en McLaren, y, por supuesto, su consolidación en Force India/Racing Point y Red Bull.

Estos son los resultados de Pérez durante sus primeras cinco carreras de la temporada 2026 de la F1:

GP de Australia : lugar 16.

: lugar 16. GP de China : lugar 15.

: lugar 15. GP de Japón : lugar 17.

: lugar 17. GP de Miami : lugar 16.

: lugar 16. GP de Canadá: el auto fue retirado por fallas mecánicas.

¿Qué pasará con Checo Pérez y Cadillac?

Aunque en otros equipos estos resultados podrían significar el despido del piloto o un cambio de dirección para el proyecto, en Cadillac parece que esto no es así, pues los “malos resultados” no son responsabilidad del piloto, sino consecuencia de la novatez del equipo.

Al interior de Cadillac son conscientes que las aportaciones de Pérez y Bottas han sido valiosas, ayudando a desarrollar los autos para que paulatinamente puedan competir con otros monoplazas y no solo contra ellos mismos.

El desempeño del tapatío ha sido tan positivo que incluso empiezan a sonar rumores de una posible salida hacia otros equipos en el futuro.

Rumores ponen a Checo Pérez fuera de Cadillac

La gran forma del piloto mexicano en su regreso a la “Categoría reina del automovilismo” empieza a desatar rumores sobre un probable cambio de equipo, tal como lo dijo el periodista Kym Illman en el podcast “Paddock Access”.

“Sé que hay interés de algunos equipos (en Pérez) porque no solo tiene una gran habilidad al volante, sino que también aporta mucho dinero gracias a sus patrocinadores”, explicó.

En ese sentido, Jacky Martes, otro especialista, añadió que aunque para Cadillac lo ideal sería conservar a Pérez, posibles ofertas de equipos que pelean por puntos llamarían la atención del mexicano.

“Creo que será muy complicado (retener a Pérez) porque si consigue un ascenso a un mejor equipo, con una posición más alta en parrilla, lo consideraría”, explicó.

En su regreso a la F1, Sergio Pérez firmó un contrato de dos temporadas con Cadillac, lo que significa que tiene su asiento asegurado hasta diciembre de 2027, con la posibilidad de extenderse un año más.