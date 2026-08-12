Equipos de la Liga MX eliminados de la Leagues Cup 2026

Ya se jugaron algunos de los partidos de la tercera jornada de la Leagues Cup 2026 y varios equipos de la Liga MX quedaron eliminados, mientras que avanzaron los de la MLS.

Y es que el torneo no ha sido sencillo para la mayoría de los clubes mexicanos, quienes han tenido que viajar a varios puntos de Estados Unidos, además de jugar en canchas de pasto sintético, una condición que en el país sólo está en Tijuana.

Two days to go, and the #LeaguesCup2026 race is wide open 🔥



Here's how the @MLS and @LigaBBVAMX tables stand heading into the final stretch of Phase One 📊



¿Quiénes se meten a los cuartos de final? 🏆 pic.twitter.com/ywveTvHysH — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 12, 2026

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Equipos de la Liga eliminados de la Leagues Cup 2026

Este miércoles 12 de agosto, estos son los equipos que no siguen en la siguiente fase del torneo entre el futbol mexicano y estadunidense:

Chivas

Pumas

Pachuca

Atlas

Santos

Necaxa

Atlético San Luis

Querétaro

Puebla

Tijuana

Tigres

Atlante

Además, de la MLS, estos son los equipos que también quedaron fuera: Cincinnati, Minnesota United, San Diego FC y Vancouver Whitecaps.

¿Qué equipos de la Liga MX pueden calificar a la siguiente fase de la Leagues Cup 2026?

Seis equipos mexicanos siguen con vida en el torneo:

América

Cruz Azul

León

Juárez

Toluca

Monterrey

Mientras que de la MLS, estos son los que seguirían con vida: Columbus Crew, Real Salt Lake, Austin FC, Charlotte FC, Chicago Fire, Dallas FC, LAFC, Nashville SC, Portland Timbers, Inter Miami, Philadelphia Union, New York City, Seattle Sounders y Orlando City.

Es importante recordar que sólo los mejores cuatro de cada zona (MLS y Liga MX) clasifican a los cuartos de final, así que los partidos de este día definirán la siguiente ronda.

Partidos de la Leagues Cup 2026 hoy miércoles 12 de agosto

Estos son los partidos programados para este día de la Leagues Cup 2026:

Orlando City vs Atlético San Luis

Inter Miami vs León

Monterrey vs Nashville SC

Toluca vs FC Dallas

San Diego FC vs Puebla

Seattle Sounders vs Chivas

Mientras que el jueves 13 de agosto se tienen programados:

LAFC vs Querétaro

Philadelphia vs Santos

New York FC vs Necaxa

América vs Austin FC

Cruz Azul vs Chicago Fire

Timbers vs Tijuana

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