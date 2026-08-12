¡Sueño olímpico en marcha! Días y horarios para ver a la Selección Mexicana de Tocho en el Mundial de Flag Football 2026

El Mundial de Flag Football 2026, que se jugará del 13 al 16 de agosto, es el certamen más trascendental del ciclo deportivo para esta disciplina.

Este campeonato no solo definirá a la mejor selección del mundo, sino que se convierte en el principal torneo clasificatorio directo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el tocho bandera hará su histórico e inédito debut dentro del programa olímpico oficial.

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Horarios y Calendario de Competencia (Tiempo del Centro de México)

La actividad de nuestra selección estará llena de intensas jornadas desde la fase de grupos hasta las etapas eliminatorias que te llenarán de emoción a lo largo de cuatro días de competencia:

Rama Femenil

13 de agosto: 1:15 hrs – México vs. Alemania (Jornada inaugural)

13 de agosto: 8:45 hrs – México vs Eslovenia

14 de agosto: 3:35 hrs – México vs Italia

16 de agosto: Semifinales, duelo por el bronce y la Gran Final por el título mundial.

Rama Varonil

13 al 15 de agosto: Encuentros de la Fase de Grupos y eliminatorias programados a partir del 16 de agosto para definir el pase a la siguiente ronda.

16 de agosto: Etapa eliminatoria decisiva: Semifinales y Gran Final.

Rosters Oficiales de la selección mexicana de Tocho Bandera

Ambas delegaciones nacionales acudirán con sus plantillas estelares compuestas por los mejores referentes de la disciplina a nivel internacional:

Selección Femenil

Quarterbacks: Diana Flores, Tania Rincón, Ximena Cuate

Receptoras: Silvia Contreras, Mónica Rangel, Andrea Martínez

Defensive Backs (D-Backs):

Yaritza Morales, Victoria Chávez, Ely Bourde, Allison Salazar, Angela Funes

Rush: Haniel Reza

Selección Varonil

Quarterbacks: Diego Pérez, Víctor Balderramos

Receptores: Damián Chirinos, Cristopher Cardona, Guillermo Villalobos

Defensive Backs (D-Backs):

Santiago Medina, Javier Vivian, Alonso Gaxiola, Santiago Vargas, Luis Jaramillo

Centro: Alberto Villegas

Rush: Demián Váldez

La relevancia estratégica rumbo a Los Ángeles 2028

Para México, considerado potencia mundial indiscutible tras obtener la medalla de oro en los World Games en la rama femenil y mantenerse constantemente en los podios internacionales en la varonil, este Mundial 2026 representa la oportunidad dorada de amarrar de manera anticipada su boleto olímpico.

Un desempeño destacado durante este torneo asegurará los puntos clave en el ranking global de la IFAF, garantizando que ambas ramas representen a México en la justa olímpica de 2028.

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