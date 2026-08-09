¿Qué sigue para México después de los Juegos Centroamericanos 2026?

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, Santo Domingo, llegaron a su final este fin de semana y fueron todo un hecho histórico para la delegación mexicana, luego de que consiguieron 407 medallas, rompiendo su propia marca en la competición.

Con esta destacada actuación, no sólo México, sino el resto de los países participantes se prepararán para dar el siguiente paso en el proceso Olímpico con los Juegos Panamericanos 2017 en Lima, Perú.

¡ACTUACIÓN HISTÓRICA! 🇲🇽🏆



México cosechó 407 preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, firmando una marca sin precedentes para nuestro deporte. 🥇🥈🥉#CentroamericanosXAzteca pic.twitter.com/B9d6ZDyiHY — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 9, 2026

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México se prepara para los Juegos Panamericanos 2027

A diferencia de lo que vimos en los Juegos Centroamericanos, en los Juegos Panamericanos las delegaciones se medirán con todo el continente y es un paso rumbo a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028.

El evento se realizará del 16 al 1 de agosto de 2027 y habrá 36 deportes, de los cuales 33 fueron elegidos de acuerdo a los Comités Olímpicos Nacionales y el resto fueron electos por el Comité Organizador de Lima.

En la última edición, Santiago 2023, la delegación mexicana consiguió 142 medallas en total, rompiendo su propio récord y siendo el sexto lugar en el medallero, además 52 fueron de oro, por lo que ese es será su parámetro.

El récord de México en los Centroamericanos

La actuación histórica de la delegación mexicana en Centroamericanos dejó atrás la marca de 384 medallas que lograron en Mayagüez 2010, en Puerto Rico; sin embargo, ahora no sólo la rebasó, sino que superó las 400 preseas.

La actividad deportiva arrancó el pasado 20 de julio y hasta este sábado 8 de agosto, los atletas mexicanos lograron 167 medallas de oro, 125 de plata y 115 de bronce.

Medallero de los Juegos Centroamericanos 2026

Así quedó el Medallero de los Centroamericanos y el Caribe 2026:

México con 407 medallas: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce Colombia con 266 medallas: 91 de oro, 98 de plata y 77 de bronce Cuba con 155 medallas: 51 de oro, 48 de plata y 56 de bronce Venezuela con 49 medallas: 49 de oro, 70 de plata y 97 de bronce República Dominicana con 150 medallas: 46 de oro, 37 de plata y 67 de bronce Puerto Rico con 124 medallas: 34 de oro, 35 de plata y 55 de bronce Guatemala con 94 medallas: 18 de oro, 32 de plata y 44 de bronce Panamá con 24 medallas: ocho de oro, ocho de plata y ocho de bronce Trinidad y Tobago con 21 medallas: seis de oro, cinco de plata y 10 de bronce El Salvador con 24 medallas: seis de oro, cuatro de plata y 14 de bronce

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