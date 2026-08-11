¡Cambio en Cruz Azul! El equipo anuncia salida de su técnico y ya tiene reemplazo

A través de sus redes sociales, el equipo de Cruz Azul Femenil anunció la salida de su técnico tras dos jornadas de este Apertura 2026, en específico, por la goleada sufrida 10-0 ante América Femenil.

En el comunicado, el conjunto celeste informa que fue una decisión tomada tras una evaluación por parte de la directiva, quien prefirió cortar el proceso de Israel Del Real en el banquillo celeste.

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Así anunció Cruz Azul Femenil el despido de su técnico

“Después de una evaluación profunda, la directiva ha decidido no continuar con el proceso de Israel Del Real, quien hoy ha dejado su cargo como Director Técnico del primer equipo femenil”, comienza el comunicado.

En esa misma publicación, el conjunto cementero agradeció el trabajo y esfuerzo de Israel Del Real durante el tiempo que estuvo a cargo del equipo y le desean éxito en sus futuros proyectos.

Del Real llegó al banquillo cementero el semestre pasado para tomar el lugar de Diego Testas. Israel dirigió un total de 11 partidos consiguiendo seis triunfos, dos empates y tres derrotas.

COMUNICADO OFICIAL ✍🏻🚂 pic.twitter.com/gZ2l4BElv2 — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) August 11, 2026

¿Quién tomará el cargo de Cruz Azul Femenil?

En el mismo comunicado, Cruz Azul Femenil anunció al reemplazo de Israel Del Real para continuar con el proyecto en este Apertura 2026.

Guadalupe Worbis, exjugadora mexicana, será la encargada de dirigir a las cementeras de forma interina, se lee en el comunicado.

Worbis, quien se desempeñaba como auxiliar técnica de Cruz Azul Femenil, tendrá su primera experiencia al frente del banquillo. Como jugadora disputó dos Copas Oro, unos Juegos Olímpicos y un Mundial Sub-20.

Siguientes partidos de Cruz Azul Femenil

De momento, Cruz Azul Femenil marcha en la octava posición del Grupo A con tres puntos. En este Apertura 2026 ha ganado un partido y perdió otro, el cual fue la goleada 10-0 contra el América.

Ahora con Guadalupe Worbis al frente del equipo, tendrá su primera prueba el próximo viernes 14 de agosto contra Atlante; el sábado 22 tendrá otro juego de local ante Tigres; y cerrará la actividad del mes el 29 visitando a Juárez.

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