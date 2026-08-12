Retiro de Messi; carta a su padre plantea el fin de su carrera como futbolista profesional

A cuatro días de la muerte de su padre, Lionel Messi publicó una carta en sus redes sociales dirigida a su padre Jorge, quien falleció el pasado sábado 8 de agosto en Rosario, su ciudad natal.

En esa misma carta, Lionel Messi volvió a poner en duda su continuidad como futbolista profesional al expresar tener “bastantes dudas” de poder seguir jugando al fútbol tras la partida de Jorge Messi.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Messi abre la posibilidad del retiro?

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto”, comienza la carta de despedida de Lionel Messi.

En alguna parte del texto, el jugador del Inter Miami tocó el tema sobre un posible retiro al no tener una pieza fundamental como lo fue Jorge Messi durante toda su carrera.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al futbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, comentó Messi.

“Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, agregó Lionel.

Esto abrió la posibilidad de un posible retiro del argentino de las canchas tras esta sensible perdida. Situación que coincide con la Final del Mundial que disputó y perdió Messi con Argentina el pasado 19 de julio ante España.

Messi agradece a su padre por el apoyo en su carrera

Lionel Messi no dudó en reconocer todo lo que hizo Jorge Messi por él durante su carrera, como llevarlo a los entrenamientos y estar presente en los partidos.

“Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. (…) Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”, comentó el argentino.

Por último, Messi destacó el peso de su padre no solamente en su vida y carrera, sino también el impacto que tuvo y tendrá con sus hijos.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, sentenció Lionel Messi.

Posterior a ello, en una historia de su cuenta de Instagram, el capitán de la Selección de Argentina agradeció por el cariño mostrado en los últimos días y el respeto a él y su familia por este momento tan delicado.

¿Cuándo volverá a jugar Messi?

De momento, Lionel Messi tiene contrato con el Inter Miami hasta diciembre de 2028, el cual renovó en octubre del año pasado en el que se estima ingresos aproximados de entre 50 y 60 millones de dólares anuales (sumando acuerdos comerciales).

Según informó la prensa argentina, Lionel Messi partió el martes por la noche de su país rumbo a Estados Unidos. Aunque ni él ni el Inter Miami informaron una fecha de regreso a las canchas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.