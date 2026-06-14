Lewis Hamilton finalmente lo consiguió: el británico logró su primera victoria con Ferrari y así sumó su triunfo 106 en Fórmula 1 (F1), la máxima categoría del automovilismo.

El experimentado piloto británico logró su primera victoria con el equipo italiano este domingo, al resultar vencedor del Gran Premio de Barcelona 2026, sorprendiendo con una estrategia que fue clave para darle su primer triunfo con el “Cavallino Rampante”.

Hamilton eligió una estrategia de tres paradas, mientras que George Russell, de Mercedes, fue por dos. De esta forma, el británico de 41 años logró su primer triunfo enfundado en el traje rojo del equipo italiano.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuántas carreras tardó Lewis Hamilton en lograr un triunfo con Ferrari?

Lewis Hamilton tuvo que esperar 31 carreras para lograr su primer triunfo con Ferrari. Además, se trata de la primera victoria de Hamilton desde el Gran Premio de Bélgica 2024, rompiendo una sequía de casi dos años sin ganar una carrera.

La victoria de Hamilton también rompe una larga sequía para Ferrari, pues la última vez que el equipo ganó una carrera fue en octubre de 2024, cuando el español llevó su monoplaza a lo más alto del Gran Premio de México 2024.

George Russell, de Mercedes, y Lando Norris, de McLaren, completaron el podio, lo que además también fue un hecho histórico, ya que es la primera vez desde 1968 en que tres pilotos del Reino Unido suben a los lugares de honor de una carrera.

Con el resultado de este domingo, y el abandono del líder, Kimi Antonelli, la lucha por el campeonato de pilotos empieza a cerrarse.

El líder es el italiano Antonelli, con 156 puntos, mientras que Hamilton se subió al segundo lugar con 115 puntos. George Russell, el otro piloto de Mercedes, es tercero de la clasificación con 106 unidades.

En cuanto al campeonato de constructores, Mercedes se mantiene como líder con 262 puntos, y Ferrari es segundo con 190 unidades. El tercer lugar es para McLaren, que se empieza a quedar rezagado con 141 puntos.

Tried to get a team photo, but Fred had another idea 🍾 😅 pic.twitter.com/YMH5er6xD4 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 14, 2026

¿Cómo le fue a Checo Pérez en el GP de Barcelona 2026?

El mexicano Sergio Pérez luchó con su auto, pues en ocasiones era muy evidente la desventaja de su monoplaza respecto a los líderes. A pesar de ello, el piloto tapatío firmó su mejor resultado con Cadillac: terminó en el lugar 14.

Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg y Fernando Alonso no lograron terminar la carrera.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.