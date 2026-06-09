La inauguración del Mundial está cerca y el Estadio Ciudad de México está listo para ser sede de este evento histórico. Si ya estás preparado para vivir esta experiencia, en adn Noticias, te contamos a qué hora comienza y dónde puedes ver gratis el espectáculo de Shakira, Belinda, Los Ángeles Azules, entre otros.

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¿Cuándo y dónde es la inauguración del Mundial 2026?

La capital mexicana ya está lista para comenzar con la fiesta futbolista, que tendrá una espectacular ceremonia de inauguración esta misma semana.

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

de 2026 Sede: Estadio Ciudad de México

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026?

Prepara la botana, para disfrutar de este momento histórico en compañía de toda tu familia. Pues tras la ceremonia de inauguración, la selección mexicana enfrentará al conjunto de Sudáfrica en un partido que dará inicio a un mes y nueve días de justa mundialista que se vivirá en sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

La hora exacta de la inauguración del Mundial en el Esatdio Ciudad de México es a las 11:30 horas (tiempo de México).

Artistas que estarán en la inauguración del Mundial 2026

Uno de los momentos más esperados por los aficionados al futbol es el show de la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, este 2026, no va a ser la excepción.

La ceremonia de inauguración este 2026 promete tener un show espectacular y contará con la actuación de la famosa cantante colombiana Shakira, cuyas canciones se han convertido en verdaderos himnos mundialistas. El Estadio Ciudad de México será la sede del estreno del tema oficial “Dai Dai”, que interpreta la colombiana en colaboración con el nigeriano Burna Boy.

Además de la barranquillera, la lista de los artsitas en la inauguación del mundial incluirá a J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández y Los Ángeles Azules.

¿Dónde ver gratis la inauguración del Mundial 2026?

Ante miles de aficionados y gradas llenas en el Estadio Ciudad de México, la selección mexicana saltará a la cancha para intentar ganar el primer partido del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El partido México vs. Sudáfrica comenzará en punto de las 13:00 horas, una vez que haya terminado la ceremonia de inauguración. Tú podrás disfrutar totalmente gratis de este evento histórico a través de la señal de Azteca 7, el canal del Mundial, donde se transmitirán totalmente gratis 32 partidos.

También podrás disfrutarlo desde el sitio web y la app de Azteca Deportes.

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