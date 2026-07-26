Derivado del conflicto en Medio Oriente y en el fin de semana del GP de Hungría, la Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunciaron el cambio de sede para el GP de Baréin.

En un inicio el GP de Baréin había sido cancelado, sin embargo, ahora se anunció que dicha carrera se realizará en Sepang, Malasia, marcando el regreso de este emblemático circuito tras casi diez años de ausencia.

🏁 Lando Norris se llevó la victoria en el Gran Premio de Hungría, seguido por Max Verstappen en el segundo lugar y Andrea Kimi Antonelli en el tercero🏎️ https://t.co/yLgtFOdqsp — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 26, 2026

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F1 y FIA anuncian el regreso de Malasia al calendario

A través de un comunicado en conjunto, ambas instituciones oficializaron el cambio de sede del GP de Baréin a Malasia. Esta carrera se realizará el fin de semana del 2 al 4 de octubre de 2026.

Stefano Domenicali, presidente y CEO de F1, declaró: “Estamos encantados de confirmar que Malasia albergará el Gran Premio de Bahréin en 2026″.

“Esta es una noticia fantástica para nuestros aficionados. Seguirán disfrutando de un calendario de Formula 1 completo y emocionante, al tiempo que verán al deporte regresar a una gran sede. Malasia es un país increíble, y Sepang ocupa un lugar especial en la historia de la Formula 1”, agregó Domenicali.

“Gulf Air Grand Prix de Baréin en Malasia”, será el nombre oficial de la carrera, ya que el reino del Golfo será el encargado de cubrir la mayor parte de los gastos de organización de este trazado, informó la F1.

The 2026 Bahrain Grand Prix will be held at the iconic Sepang International Circuit!



Set to take place later this year from 2-4 October#F1 pic.twitter.com/7oY9pytnh8 — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

F1 mantiene en revisión carreras del calendario

Las autoridades de la Fórmula 1 siguen pendientes de las últimas dos carreras del calendario: Qatar y Abu Dabi, programados para el 29 de noviembre y 6 de diciembre, ante la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente.

Con esta modificación, el calendario de 2026 del Gran Circo pasará de 24 a 23 carreras. Todo esto por la anulación del GP de Arabia Saudita (programado inicialmente en abril) y el cual no fue reprogramado.

La última vez que se corrió en el Circuito de Sepang fue en el 2017, carrera que ganó Max Verstappen. Durante 19 Grandes Premios (1999-2017) Malasia fue anfitrión y ahora volverá tras haber renunciado a su carrera de 2018 y rescindir su contrato en aquel entonces.

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