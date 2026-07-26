Lando Norris ganó el GP de Hungría; Checo Pérez abandonó la carrera

Lando Norris se llevó el Gran Premio de Hungría este domingo 26 de julio, en una de las carreras más emocionantes de la temporada; sin embargo, no lo fue para todos, como en el caso del piloto mexicano Sergio Checo Pérez.

El pódium de este día estuvo completado por Max Verstappen en segundo lugar; mientras que Antonelli se llevó el último tercer puesto.

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Así quedó el top 10 del Gran Premio de Hungría tras la carrera de hoy

Al término de la carrera, así fue el top 10 del día en la Fórmula 1:

Lando Norris Max Verstappen Kimi Antonelli Charles Leclerc Lewis Hamilton Isack Hadjar George Russell Liam Lawson Nico Hulkenberg Arvid Lindblad

Campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras el GP de Hungría

Después de la carrera de este domingo, así quedó el Campeonato de Pilotos 2026 de la Fórmula 1:

Kimi Antonelli Lewis Hamilton George Russell Charles Leclerc Lando Norris Oscar Piastri Max Verstappen Isack Hadjar Pierre Gasly Liam Lawson

¿Por qué Checo Pérez abandonó la carrera de hoy 26 de julio?

En la vuelta 52, el tapatío abandonó la pista Hungaroring debido a problemas con su monoplaza, lo que significó un fin de semana de terror para Cadillac, debido a que su compañero de equipo, Valtteri Bottas, dejó la carrera tras problemas en los frenos.

Con este resultado, Pérez se posicionada en el número 21 con 0 puntos, siendo una de sus peores temporadas desde que corre en la Fórmula 1.

Gran Premio de Países Bajos

Tras la actividad de esta semana, la emoción de la Fórmula 1 (F1) regresará con el Gran Premio de Países Bajos el domingo 23 de agosto en el circuito de Zandvoort.

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