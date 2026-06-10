Después de cuatro largos años de espera la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ por fin está aquí, pues este jueves 11 de junio en punto de las 13:00 horas, dará inicio el juego México vs Sudáfrica correspondiente al partido inaugural de la justa que se disputará en nuestro país, Estados Unidos (EUA) y Canadá.

Será en la mítica cancha del Estadio Ciudad de México, que la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre buscará ganar su primer partido en la fase de grupos, esto con miras a poder quedar como líder del sector A que comparten junto a los africanos, así como con Corea del Sur y Chequia.

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¿Por dónde ver gratis el México vs Sudáfrica por el Mundial 2026?

Como era de esperarse el México vs Sudáfrica se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la señal de TV Azteca, televisora que se presenta en este 2026 como el Canal del Mundial y el cual albergará un total de 32 partidos del torneo.

Serán las mejores voces de la narración en el país, Christian Martinoli, Luis García, Zague y el resto del equipo de Azteca Deportes, quienes se encarguen de llevar hasta tu televisión toda la emoción del México vs Sudáfrica como parte del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

¡No soltó nada! ⚽🇲🇽



Don Deivid Medrano habla sobre la precacución del 'Vasco' Aguirre en conferencia de prensa, no dio ninguna pista previo al encuentro de mañana. #ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca



🔴 Los MEJORES partidos de la Copa Mundial de… pic.twitter.com/NdAVXbNsZS — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 10, 2026

Liga de streaming para ver el México vs Sudáfrica por TV Azteca gratis

Más allá de que los 90 minutos del México vs Sudáfrica se vayan a transmitir por la señala de Azteca 7, es importante mencionar que el partido también se podrá seguir completamente en vivo a través del siguiente enlace oficial de Azteca Deportes.

Será en esta liga que se podrá ver el compromiso con el que la Selección Mexicana debuta en su tercera Copa Mundial de la FIFA como anfitrión.

Partidos del Mundial 2026 que pasarán por TV Azteca

Los partidos que se podrán ver en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7 son:

Jueves 11 de junio: México vs Sudáfrica a las 13:00 horas

Viernes 12 de junio: Estados Unidos vs Paraguay a las 19:00 horas

Sábado 13 de junio: Brasil vs Marruecos a las 16:00 horas

Domingo 14 de junio: Países Bajos vs Japón a las 14:00 horas

Martes 16 de junio: Argentina vs Argelia a las 19:00 horas

Miércoles 17 de junio: Inglaterra vs Croacia a las 14:00 horas

Jueves 18 de junio: México vs Corea del Sur a las 19:00 horas.

Viernes 19 de junio: Brasil vs Haití a las 19:00 horas.

Sábado 20 de junio: Países Bajos vs Suecia a las 11:00 horas

Domingo 21 de junio: España vs Arabia Saudita a las 10:00 horas

Lunes 22 de junio: Noruega vs Senegal a las 18:00 horas

Martes 23 de junio: Colombia vs RD Congo a las 20:00 horas

Miércoles 24 de junio: Chequia vs México a las 19:00 horas

Jueves 25 de junio: Ecuador vs Alemania a las 14:00 horas

Viernes 26 de junio: Uruguay vs España a las 18:00 horas

Sábado 27 de junio: Panamá vs Inglaterra a las 15:00 horas y el Colombia vs Portugal a las 17:30 horas

Partidos de fase final: uno por cada ronda con juegos por definir

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