Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Donde ver a los atletas mexicanos hoy

Los mexicanos buscarán poner en alto el nombre de nuestro país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026; y con el objetivo de que los apoyes a la distancia en las diferentes disciplinas, en adn Noticias te decimos por dónde los puedes ver.
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¿Por dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?
La participación de lo mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se podrá vivir a través de la señal de TV Azteca del 24 de julio al 8 de agosto, exactamente por Azteca Deportes Network, la plataforma de aztecadeportes.com y las apps de Azteca Deportes y Tv Azteca.
La agenda para hoy 25 de julio es:
- Aguas abiertas: 12:00 pm
- Voleibol Playa (Varonil) México vs Caimán: 1:00 pm
- Voleibol Playa (Femenil) México vs Granada: 2:00 pm
¿Quiénes son los mexicanos que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?
La delegación mexicana está compuesta por 646 atletas, quienes participarán en 40 disciplinas. Se trata de 322 hombres y 314 mujeres, y destacan:
- Melissa Márquez y Aylin Ibarra: Doble remo corto ligero
- Alejandra Valencia y Matías Grande: Tiro con arco
- Yareli Acevedo: Ciclismo de pista
- Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya: Clavados
- Selección Mexicana femenil de futbol
- Selección Mexicana varonil de futbol
- Alegna González: Marcha atlética
- Uziel Muñoz Portillo: Atletismo
- Aremi Fuentes: Levantamiento de pesas
- Gabriela Rodríguez: Tiro deportivo
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