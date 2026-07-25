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Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Donde ver a los atletas mexicanos hoy

Los atletas mexicanos están listos para dar el 100% en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la audiencia los podrá apoyar a la distancia

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Los mexicanos buscarán poner en alto el nombre de nuestro país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026; y con el objetivo de que los apoyes a la distancia en las diferentes disciplinas, en adn Noticias te decimos por dónde los puedes ver.

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¿Por dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

La participación de lo mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se podrá vivir a través de la señal de TV Azteca del 24 de julio al 8 de agosto, exactamente por Azteca Deportes Network, la plataforma de aztecadeportes.com y las apps de Azteca Deportes y Tv Azteca.

La agenda para hoy 25 de julio es:

  • Aguas abiertas: 12:00 pm
  • Voleibol Playa (Varonil) México vs Caimán: 1:00 pm
  • Voleibol Playa (Femenil) México vs Granada: 2:00 pm

¿Quiénes son los mexicanos que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

La delegación mexicana está compuesta por 646 atletas, quienes participarán en 40 disciplinas. Se trata de 322 hombres y 314 mujeres, y destacan:

  • Melissa Márquez y Aylin Ibarra: Doble remo corto ligero
  • Alejandra Valencia y Matías Grande: Tiro con arco
  • Yareli Acevedo: Ciclismo de pista
  • Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya: Clavados
  • Selección Mexicana femenil de futbol
  • Selección Mexicana varonil de futbol
  • Alegna González: Marcha atlética
  • Uziel Muñoz Portillo: Atletismo
  • Aremi Fuentes: Levantamiento de pesas
  • Gabriela Rodríguez: Tiro deportivo

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