Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Donde ver a los atletas mexicanos hoy

Los mexicanos buscarán poner en alto el nombre de nuestro país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026; y con el objetivo de que los apoyes a la distancia en las diferentes disciplinas, en adn Noticias te decimos por dónde los puedes ver.

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¿Por dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

La participación de lo mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se podrá vivir a través de la señal de TV Azteca del 24 de julio al 8 de agosto, exactamente por Azteca Deportes Network, la plataforma de aztecadeportes.com y las apps de Azteca Deportes y Tv Azteca.

La agenda para hoy 25 de julio es:

Aguas abiertas : 12:00 pm

: 12:00 pm Voleibol Playa (Varonil) México vs Caimán: 1:00 pm

(Varonil) México vs Caimán: 1:00 pm Voleibol Playa (Femenil) México vs Granada: 2:00 pm

¿Quiénes son los mexicanos que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

La delegación mexicana está compuesta por 646 atletas, quienes participarán en 40 disciplinas. Se trata de 322 hombres y 314 mujeres, y destacan:

Melissa Márquez y Aylin Ibarra : Doble remo corto ligero

: Doble remo corto ligero Alejandra Valencia y Matías Grande : Tiro con arco

: Tiro con arco Yareli Acevedo : Ciclismo de pista

: Ciclismo de pista Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya : Clavados

: Clavados Selección Mexicana femenil de futbol

Selección Mexicana varonil de futbol

Alegna González : Marcha atlética

: Marcha atlética Uziel Muñoz Portillo : Atletismo

: Atletismo Aremi Fuentes : Levantamiento de pesas

: Levantamiento de pesas Gabriela Rodríguez: Tiro deportivo

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