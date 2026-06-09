Estamos a tan solo unos días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™. La Selección Mexicana conoce el calendario que enfrentará en la fase de grupos del torneo que organiza junto con Estados Unidos y Canadá.

El combinado nacional forma parte del grupo A y tendrá como rivales a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, en busca de uno de los boletos a la ronda eliminatoria.

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Partidos de México en la fase de grupos

México vs Sudáfrica – 11 de junio | 13:00 horas

México vs Corea del Sur – 18 de junio | 19:00 horas

México vs Chequia – 24 de junio | 19:00 horas

¿Cuándo es el México vs Sudáfrica?

México inaugurará la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ el próximo jueves 11 de junio de 2026 cuando enfrente a Sudáfrica en el estadio Ciudad de México.

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México

Este encuentro marcará el arranque oficial de la justa mundialista y será la tercera ocasión en que México albergue un partido inaugural.

¿Cuándo es el México vs Corea del Sur?

El segundo compromiso de la Selección Mexicana será ante Corea del Sur.

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

¿Cuándo es el México vs Chequia?

Los liderados por Javier Aguirre cerrarán su participación en la primera ronda frente a Chequia, en un encuentro que podría definir las posiciones finales del grupo A.

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México

¿Dónde ver GRATIS los partidos de México en el Mundial 2026?

Las y los aficionados podrán seguir todos los partidos de manera gratuita a través de televisión abierta. TV Azteca, a través del 7, es el canal del Mundial. Disfruta la transmisión junto a los grandes narradores Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y más.

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