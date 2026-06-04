A una semana de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA™2026, se confirmó que una estrella más se sumará a la ceremonia de apertura: Shakira.

A través de redes sociales se confirmó que la intérprete de “Dai Dai”, tema oficial de la justa mundialista, se presentará en el espectáculo previo al partido México vs Sudáfrica con el que dará arranque a una edición más de la Copa del Mundo, en la cancha del Estadio Ciudad de México.

La estrella colombiana no llegará sola a la cancha del Coloso de Santa Úrsula, pues estará acompañada por Burna Boy, con quien interpreta la canción oficial de este Mundial de futbol.

Dai Dai 🎶 @shakira and @burnaboy will join a star-studded lineup on the global stage at the #FIFAWorldCup opening ceremony in Mexico City! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 4, 2026

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¿Quiénes son las estrellas que se presentarán en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La ceremonia inaugural de esta Copa del Mundo estará repleta de estrellas, tanto mexicanas como extranjeras, por lo que hay altas expectativas. Estos son todos los intérpretes confirmados para participar en el evento:

Belinda (México)

Los Ángeles Azules (México)

Maná (México)

Alejandro Fernández (México)

Lila Downs (México)

J Balvin (Colombia)

Danny Ocean (Venezuela)

Tyla (Sudáfrica)

Shakira (Colombia)

(Colombia) Burna Boy (Nigeria)

Recuerda que puedes seguir la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a través de la señal de Azteca Deportes, así como 32 partidos más completamente gratis.

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