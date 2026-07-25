El “¿Y si sí?” cambia de cancha: Ellos son los atletas que representarán a México en los Juegos Centroamericanos 2026

El “¿Y si sí?” no terminó con el Mundial 2026, ya que, hora la ilusión de millones de mexicanos viaja a Santo Domingo, donde atletas buscarán poner nuevamente el nombre de México en lo más alto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Los juegos arrancaron oficialmente el 24 de julio y a partir de este fin de semana, cientos de deportistas iniciarán la lucha por las medallas y, entre ellos, 645 mexicanos buscarán defender el prestigio que el país construyó en la edición anterior.

México abre los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reafirmándose como la nación más ganadora de la historia.

Los olímpicos Gabriela Rodríguez y Juan Celaya hicieron vibrar el Félix Sánchez al frente de nuestra delegación. ¡Vamos con todo! 🇲🇽✨ pic.twitter.com/xSISNtsF5l — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 25, 2026

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¿Qué deportes habrá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

Aunque la ceremonia inaugural se celebró el viernes 24 de julio, algunas disciplinas comenzaron actividades desde el 20 de julio, como el polo acuático.

Con el paso de los días, el programa deportivo reunirá competencias en más de 30 disciplinas, entre ellas:

• Aguas abiertas

• Atletismo

• Ajedrez

• Baloncesto

• Balonmano

• Bádminton

• Béisbol

• Boliche

• Boxeo

• Ciclismo

• Clavados

• Esquí náutico

• Futbol

• Gimnasia artística

• Gimnasia rítmica

• Golf

• Hockey

• Judo

• Luchas

• Natación

• Patinaje

• Racquetbol

• Remo

• Rugby 7

• Softbol

• Surf

• Taekwondo

• Tenis

• Tenis de mesa

• Tiro

• Tiro con arco

• Triatlón

• Vela

• Voleibol de playa

• Voleibol de sala

Conoce el calendario por día aquí.

Hoy, Santo Domingo se ilumina con el orgullo de recibir a toda la región. 🇩🇴🤩



Nos vemos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. ❤️💙 ¡La fiesta continúa hasta el 8 de agosto!



Today, Santo Domingo shines with pride as it welcomes the entire region. 🇩🇴🤩



See you at the… pic.twitter.com/jUZZId56lf — Santo Domingo 2026 (@SDQ2026) July 25, 2026

¿Cuándo compiten los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos 2026?

La delegación mexicana tendrá participación en algunas de las disciplinas más esperadas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Desde el tiro con arco y los clavados, hasta el futbol, la natación y el atletismo, los representantes nacionales buscarán mantener a México entre los protagonistas del medallero.

Estas son algunas de las competencias más destacadas para los atletas mexicanos:

24 de julio

México inició oficialmente su participación con el tiro con arco, disciplina encabezada por Alejandra Valencia y Matías Grande, dos de las principales cartas fuertes para subir al podio.

27 de julio

La actividad continúa con el ciclismo de pista, donde destaca la participación de Yareli Acevedo, una de las ciclistas mexicanas con mejores resultados internacionales.

28 de julio

Los reflectores estarán puestos sobre los clavados, con la participación de Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, quienes llegan como favoritos para pelear por las medallas.

29 de julio

La Selección Mexicana femenil de futbol debutará frente a Puerto Rico, con el objetivo de comenzar con una victoria su camino rumbo al podio.

30 de julio

Será el turno del equipo varonil de futbol, que iniciará su participación enfrentando a Venezuela.

31 de julio

La selección femenil volverá a la actividad para medirse ante Colombia en un partido clave de la fase de grupos.

1 de agosto

El representativo varonil enfrentará a República Dominicana en busca de acercarse a las rondas finales.

2 de agosto

México tendrá actividad en marcha atlética, con Alegna González como una de las favoritas para conseguir medalla. Ese mismo día, la selección femenil de futbol enfrentará a Jamaica.

3 de agosto

El atletismo mexicano entrará en escena con Uziel Muñoz Portillo, mientras que la selección varonil disputará un duelo ante Guatemala.

5 de agosto

La natación artística abrirá sus pruebas clasificatorias en las modalidades femenil, varonil y mixta.

México gana su primera medalla de oro en Santo Domingo 2026

México comenzó con el pie derecho su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Este sábado 25 de julio, Melissa Márquez y Aylin Ibarra le dieron al país la primera medalla de oro de la competencia tras imponerse en la prueba de doble par de remos cortos peso ligero femenino (LW2X).

Las mexicanas dominaron la regata de 2 mil metros, disputada en la Presa de Rincón, ubicada en el municipio de Jima Abajo, provincia de La Vega, una de las sedes oficiales de la justa regional.

Resultados oficiales del doble par de remos cortos peso ligero femenino (LW2X)

México | Melissa Márquez y Aylin Ibarra | 7:22.51

Venezuela | 7:32.78

Cuba | 7:36.59

¡Primer oro para México en Santo

Domingo 2026! 🇲🇽🥇

Melissa Márquez у Aylin Ibarra hacen historia al conquistar la medalla de oro en el doble par de remos cortos peso ligero femenino (LW2X).

¡Felicidades, campeonas! pic.twitter.com/ViEuYK6HAq — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 25, 2026

México busca repetir la mejor actuación de su historia

La delegación mexicana no solo aspira a mantenerse entre los primeros lugares del medallero; también quiere igualar la histórica actuación conseguida en San Salvador 2023, considerada la mejor participación del país en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En aquella edición, México terminó como líder absoluto al conquistar 145 medallas de oro, 108 de plata y 100 de bronce, para un total de 353 preseas, la cifra más alta obtenida por el país en la historia del certamen.

Además del récord de medallas, aquella actuación permitió a México recuperar el primer lugar del medallero general y reafirmar su posición como una de las principales potencias deportivas de la región.

Ahora, en Santo Domingo 2026, el reto será mantener ese nivel y volver a disputar el liderato frente a Cuba, nación con la que comparte una de las rivalidades más importantes en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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