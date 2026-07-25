Isaac del Toro asegura un lugar histórico para México en el Tour de France 2026

El ciclista Isaac del Toro aseguró matemáticamente un lugar en el podio del Tour de France 2026, la competencia más importante del ciclismo mundial, además de conquistar el maillot blanco que lo acredita como el mejor joven de la carrera.

Con apenas 22 años, el corredor del UAE Team Emirates XRG resistió la última gran prueba de montaña en los Alpes y confirmó el tercer lugar de la clasificación general, un resultado que lo convierte en el primer mexicano en finalizar entre los tres mejores del Tour de France.

La histórica actuación del bajacaliforniano representa uno de los logros más importantes para el ciclismo mexicano y lo coloca entre las nuevas figuras del deporte internacional.

¡¡ISAAC DEL TORO 🇲🇽 SERÁ 3° DEL TOUR DE FRANCE 🚴‍♂️🇫🇷!!



El Torito 🐂 va a completar el podio y campeón juvenil de este Tour de France 🇫🇷, mañana la última etapa en París 🗼



Que hermosa llegada con Tadej Pogačar 🥹❤️pic.twitter.com/zdRGbv9YNG — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) July 25, 2026

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¿Cómo fue la actuación de Isaac del Toro en la Etapa 20?

La penúltima jornada del Tour de France 2026, disputada entre Le Bourg-d’Oisans y Alpe d’Huez, fue el último gran examen para los aspirantes al podio.

Isaac del Toro respondió con una actuación sólida al mantenerse junto a los mejores escaladores del pelotón y finalizar la etapa en la quinta posición, resultado que le permitió conservar el tercer lugar de la clasificación general antes del recorrido final hacia París.

Con este desempeño, el mexicano aseguró matemáticamente su lugar entre los tres mejores ciclistas del Tour, ya que la última etapa suele tener un carácter ceremonial para los líderes de la competencia.

Tour de France 2026 El ciclista Isaac del Toro aseguró matemáticamente un lugar en el podio del Tour de France 2026. (Stephanie Lecocq/REUTERS)

¿Cómo será la Etapa 21 del Tour de France 2026?

La edición 2026 del Tour de France, considerada una jornada de celebración para los líderes de la clasificación general antes de la llegada a los emblemáticos Campos Elíseos de París.

Sin embargo, este año el recorrido sufrió modificaciones de última hora debido a los incendios forestales registrados en el sur de Francia, por lo que la organización redujo la distancia de 132.5 a 89 kilómetros como medida de seguridad para corredores, equipos y aficionados.

Aunque el trayecto será más corto, la etapa mantendrá el tradicional circuito final en París, donde miles de aficionados recibirán a los ciclistas que lograron completar las tres semanas de competencia.

Para Isaac del Toro, la jornada tendrá un significado especial, ya que, salvo un incidente extraordinario, cruzará la meta como el primer mexicano en subir al podio del Tour de France.

¿A qué hora inicia la Etapa 21 del Tour de France?

De acuerdo con el programa oficial, las actividades iniciarán desde las primeras horas del día, aunque el pelotón será trasladado posteriormente al circuito de los Campos Elíseos, donde se disputará el cierre de la competencia.

Estos son los horarios más importantes para México:

• 05:20 horas (tiempo del centro de México): Inicio de las actividades oficiales.

• 07:40 horas: Presentación de los equipos y corredores.

• Después de la ceremonia: Traslado del pelotón hacia el circuito final de París.

• Recorrido final: Circuito en los Campos Elíseos y sprint de cierre del Tour de France 2026.

Como ocurre tradicionalmente, la última etapa suele respetar las posiciones de los líderes de la clasificación general, por lo que todas las miradas estarán puestas en el histórico podio que encabezarán los mejores ciclistas del mundo.

¿Quién es Isaac del Toro?

Isaac del Toro Romero nació en Ensenada, Baja California, y es considerado uno de los mayores talentos del ciclismo internacional.

Desde su llegada al UAE Team Emirates XRG, el mexicano ha protagonizado un rápido ascenso dentro del pelotón profesional gracias a su capacidad en la montaña, resistencia y madurez táctica.

Su actuación en el Tour de France 2026 marca el momento más importante de su carrera hasta ahora y lo proyecta como una de las principales figuras del ciclismo mundial para los próximos años.

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