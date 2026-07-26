Es histórico: Isaac del Toro logra 3 lugar general en el Tour de Francia 2026

Con tan solo 22 años y tras 21 etapas, Isaac del Toro logró el tercer lugar general en el Tour de Francia 2026, convirtiéndose así en el mejor ciclista mexicano en todos los tiempos de la competencia francesa.

El mexicano aseguró el maillot blanco durante la temporada, así que también fue el mejor ciclista joven del certamen de la mano de su equipo UAE Emirates.

Third overall at @LeTour on debut, @ISAACDELTOROx1 🐂🤍



After an incredible ride throughout the three weeks from Montjuïc to Montmartre, Isaac becomes the first 🇲🇽 to finish on the Tour de France podium.



The best young rider classification is his, as is the White Jersey 🦅… pic.twitter.com/w2mdrA3mWt — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 26, 2026

“Tercero general en el Tour de Francia en su debut (...) tras una increíble carrera a lo largo de las tres semanas desde Montijuïc hasta Montmartre, Isaac se convierte en el primer mexicano en terminar en el podio (...) Historia hecha. ¡Estamos tan orgullosos de ti, Torito!“, fue el mensaje que le dio su equipo.

Isaac del Toro El mexicano consiguió el tercer lugar general del Tour de Francia 2026 (Tour de Francia | Captura de pantalla)

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Van der Poel ganó la etapa 21 del Tour de Francia

Van der Poel fue el ganador de la etapa 21 durante este domingo 26 de julio; sin embargo, Tadej Pogacar es el ganador general del Tour de Francia 2026, tal como lo ha hecho en 2020, 2021, 2024, 2025 y el actual.

La clasificación general quedó así tras la última etapa de este domingo 26 de julio:

Togapar Evenepoel Del Toro Seixas Martínez Skjelmose Ayuso Carapaz Pidcock Jegat

Con este resultado, el joven de Baja California superó lo realizado por Raúl Alcalá en 1989 y 1990, quien concluyó en octavo lugar ambos años.

Así ha sido la carrera de Isaac del Toro

El Tour de Francia 2026 se suma a los logros históricos que ha conseguido Del Toro con apenas 22 años:

Tirreno-Adriático 2026 : campeón general

: campeón general Vuelta de Burgos 2025

Subcampeón en el Giro de Italia 2025 , además durante 11 días fue el líder más joven del siglo

, además durante 11 días fue el líder más joven del siglo Tour del Porvenir 2023: primer mexicano en ganar la máxima prueba ciclista sub-23

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