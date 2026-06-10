Después de cuatro largos años de espera este 11 de junio arranca de manera oficial la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, países que serán anfitriones de partidos de alta intensidad como el España vs Uruguay correspondiente a la última jornada de fase de grupos.

Sin embargo y más allá de este compromiso que fue denominado como el más atractivo de la primera fase del Mundial 2026, se llevarán a cabo enfrentamientos entre selecciones de Concacaf contra la de Asia, así como duelos entre la UEFA y la misma Conmebol.

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Lista de los partidos más atractivos del Mundial 2026

Luego del calendario de los partidos del Mundial 2026 que reveló la FIFA, quedaron marcados en el calendario los días en donde ocurrirán los juegos más atractivos, entre los cuales destacan los siguientes:

Brasil vs Marruecos el 13 de junio a las 16:00 horas

Países Bajos vs Japón el 14 de junio a las 14:00 horas

México vs Corea del Sur el 18 de junio a las 19:00 horas

Noruega vs Francia el 26 de junio a las 13:00 horas

España vs Uruguay el 26 de junio a las 18:00 horas

Colombia vs Portugal el 27 de junio a las 17:30 horas

Es importante recordar que la fase de grupos del Mundial 2026 terminará el sábado 27 de junio, por lo cual a partir de esa fecha se comenzarán a definir los dieciseisavos de final del torneo de la FIFA.

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¿Cuándo inician los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

La fase de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ comenzarán desde el mismo domingo 28 de junio con los partidos de los primeros clasificados, los cuales se podrían dar a partir de la segunda fecha del campeonato según la combinación de resultados.

Es importante mencionar que en caso de que se combinen los resultados esperados, en la primera ronda de eliminación directa podríamos tener enfrentamientos como el Brasil vs Japón, Argentina vs Uruguay, Francia vs EUA, así como el España vs Austria.

Selecciones a seguir en el Mundial 2026

Las selecciones a seguir en este Mundial 2026, considerando lo ya realizado por los conjuntos nacionales en sus respectivas confederaciones, son las de Argentina, Francia, Inglaterra, Uruguay, así como Marruecos y Países Bajos.

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