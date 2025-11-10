OFICIAL: ¿Adiós a su carrera? Pumas confirma grave lesión de JJ Macías

Los peores temores se confirmaron en Pumas. El club universitario informó que José Juan JJ Macías sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, ruptura de ligamento colateral y ruptura de menisco medial, luego de la lesión que sufrió en el duelo ante Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2025.

El diagnóstico llegó tras una serie de estudios realizados, los cuales confirmaron la gravedad del daño. Con ello, el atacante mexicano quedará fuera de las canchas por lo menos nueve meses, perdiéndose el Play In y el Clausura 2026.

La jugada contra el delanterio de Pumas que cambió todo

El incidente ocurrió durante los primeros minutos del encuentro disputado en el Estadio Cuauhtémoc . En una jugada dividida, José Paradela cayó sobre la pierna izquierda de Macías después de una falta de Bryan Angulo.

El delantero de Pumas mostró de inmediato fuertes gestos de dolor, por lo que fue atendido en el campo y sustituido de inmediato.

Aunque al principio se habló de una “lesión en la rodilla” pendiente de evaluación, el parte médico emitido este lunes confirmó lo que muchos temían: una nueva rotura de ligamento.

El futbolista abandonó el estadio en muletas y con un vendaje que cubría toda la pierna, evidenciando la gravedad del golpe.

Duro golpe para Pumas y Efraín Juárez

La baja de Macías representa un serio problema para el técnico Efraín Juárez, quien ya había perdido a Guillermo Martínez , su otro centro delantero, por una fractura.

Ahora, el técnico canterano deberá de ver a la cantera para enfrentar el Play-In, especialmente en Santiago López.

Las graves lesiones de JJ Macías

Esta es la tercera rotura de ligamento cruzado en la carrera de José Juan Macías. En 2022 sufrió dos lesiones similares en la rodilla derecha que lo mantuvieron fuera de acción por más de 500 días.

A ello se suman múltiples lesiones musculares y meniscales que han frenado su progresión desde su etapa en Chivas y Santos Laguna.

Con 25 años, el atacante enfrentará una nueva y larga rehabilitación, en un momento en el que parecía recuperar su mejor versión. El futuro de Macías vuelve a estar en pausa, con la esperanza de que esta vez sí logre volver más fuerte.

