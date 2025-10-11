Hermana de Omar Bravo asegura que el exfutbolista fue víctima de un fraude; niega abuso sexual

Un día después de que el goleador histórico de las Chivas, Omar Bravo , fuera vinculado a proceso por el presunto abuso sexual infantil agravado, su hermana Daniela Bravo Torrecillas ofreció una conferencia de prensa para mostrar su apoyo y dar otra línea de investigación.

De acuerdo a la familia del exfutbolista , los problemas legales del exdelantero derivan de un conflicto financiero con allegados de su expareja, la madre de la presunta víctima.

🔴#IMPORTANTE | Daniela hermana de el ex futbolista Omar “N” rompe el silencio ante el proceso penal que está viviendo su hermano.



Con información: @Fer_Roldanfr pic.twitter.com/1ZToDdeTSR — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 11, 2025

Familia de Bravo reclama falta de pago ante un préstamo millonario

Daniela explicó que su hermano prestó aproximadamente seis millones de pesos al hermano de su expareja, dinero que nunca fue devuelto.

El préstamo se realizó un año antes de que se presentara la denuncia penal y la familia analiza ahora iniciar acciones legales por fraude, luego de intentar resolver el tema por la vía mercantil.

“Esto es un asunto económico. Omar ayudó a esa familia durante años y fue defraudado. Nunca recuperó lo que prestó”, declaró este sábado 11 de octubre.

Actualmente, Omar Bravo permanece bajo prisión preventiva oficiosa por seis meses, mientras su defensa, liderada por Leobardo Treviño, prepara nuevas pruebas y apelará la vinculación a proceso.

Daniela Bravo duda sobre la evidencia presentada

La hermana del exfutbolista afirmó que existen pruebas que demuestran que Omar no estaba en el lugar de los hechos el 10 de mayo de 2019, incluyendo fotos, reservaciones, pases de abordar y testimonios de testigos.

Incluso un perito revisó su celular para confirmar las fechas, pues, según la denuncia, este día habría ocurrido el delito.

“Tenemos registros que prueban su ausencia. Algunas pruebas de la contraparte podrían haber sido manipuladas”, dijo Daniela, quien consideró que el caso ha recibido tanta atención mediática por la fama de Omar y no por la solidez de las evidencias.

Familia confirma conflicto previo a la separación

Según Daniela, la denuncia surgió poco antes de que el exseleccionado nacional decidiera separarse de su pareja. Aseguró que el conflicto se precipitó justo cuando el exjugador planeaba dejar la vivienda que compartían y cumplir promesas económicas hacia la familia.

“Él ya se iba cuando esto explotó. Incluso planeaba ayudar económicamente y adquirir una vivienda, pero todo se precipitó”, relató.

Daniela Bravo explicó que decidió hablar por la gravedad del caso y para defender la reputación de su hermano.

