OFICIAL: Fechas, horarios y partidos del Play In de la Liga MX

La Liga MX en su Torneo de Apertura 2025 llega a su mejor etapa, 10 de los 18 equipos están en la fase final y cuatro de ellos jugarán el Play In en donde se definirán los últimos pasajes a los cuartos de final de la Liguilla por el título. Xolos de Tijuana, Bravos de Juárez, Tuzos de Pachuca y Pumas de la UNAM son los 4 clubes que estarán disputando la etapa previa a la fiesta grande del futbol mexicano.

¿Cuándo son los partidos del Play In de la Liga MX?

La Liga MX dio a conocer las fechas y horarios oficiales de los primeros dos partidos del Play In de la Liga MX:

Pachuca vs Pumas: Jueves 20 de noviembre 19:00 horas Estadio Hidalgo

Xolos vs Juárez: Jueves 20 de noviembre 21:00 horas Estadio Caliente

Cuartos de final de la Liga MX

Aún falta por definir algunos partidos de los cuartos de final de la Liguilla 2025 del futbol mexicano, sin embargo ya hay dos series definidas de cara a las semifinales de la Liga MX.

América vs Monterrey

Cruz Azul vs Chivas

Los partidos tanto de ida como de vuelta aún no tiene fecha definida pero se estarían jugando entre el 26 y 27 de noviembre.

Tabla general de la Liga MX

Así quedó la tabla general de la Liga MX:

Toluca / 37 puntos Tigres / 36 puntos Cruz Azul / 35 puntos América / 34 puntos Monterrey / 31 Chivas / 29 puntos Tijuana / 24 puntos Juárez / 23 puntos Pachuca / 22 puntos Pumas / 21 puntos San Luis / 13 puntos Santos / 13 puntos Atlas / 13 puntos León / 12 puntos Mazatlán / 11 puntos Querétaro / 11 puntos Necaxa / 9 puntos Puebla / 8 puntos

