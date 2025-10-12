¡El Clásico Amistoso se esfumó! León y Cruz Azul se quedan sin juego en California

La pasión del fútbol mexicano recibió un balde de agua fría este domingo 12 de octubre. El esperado enfrentamiento amistoso entre León y Cruz Azul, que se jugaría en el Chukchansi Park de Fresno, California, fue cancelado de manera sorpresiva, dejando a los aficionados con las gargantas listas, pero sin grito de gol.

La noticia se confirmó a través del sistema de venta de boletos, donde se notificó a los compradores sobre la suspensión del evento.

Página de Ticketón Ticketón, el fiel aliado en la taquilla, ya levantó la mano asegurando reembolsos plenos y sin dramas para todos los que apostaron por este duelo soñado.

El partido formaba parte de una breve gira amistosa por Estados Unidos (EUA) durante el parón de la Fecha FIFA de octubre. Sin embargo, el encuentro se pospuso indefinidamente.

Cruz Azul llegaba encendido tras su triunfo ante Pumas

Antes del inesperado anuncio, Cruz Azul venía de un sólido triunfo 2-0 frente a Pumas en Sacramento, mostrando la intensidad y orden táctico que caracteriza a los equipos de Nicolás Larcamón. El amistoso anterior había sido un éxito en todos los sentidos, estadio lleno, goles y una defensa celeste impenetrable.

La victoria fue clave para mantener el ritmo competitivo durante la pausa liguera. Para los aficionados cementeros, fue una muestra clara de que su equipo está listo para pelear los primeros lugares del Apertura 2025, aun cuando el calendario se torne incierto.

¿Por qué cancelaron el Clásico Amistoso?

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial por parte de ninguno de los clubes o los organizadores del evento. Algunos rumores apuntan a problemas logísticos o de agenda, mientras que otros mencionan que el duelo podría reprogramarse para la Fecha FIFA de noviembre, posiblemente en otra sede de EUA.

Reembolsos garantizados por Ticketón

Los aficionados que ya habían comprado sus boletos pueden respirar tranquilos. Ticketón, la plataforma encargada de la venta, confirmó que los reembolsos serán automáticos y totales en un plazo de tres a cinco días hábiles. No será necesario realizar ningún trámite adicional, lo que brinda alivio a quienes planeaban disfrutar el partido en Fresno.

Para quienes adquirieron entradas VIP, se recomienda revisar sus correos electrónicos, pues Ticketón suele ofrecer descuentos o beneficios en futuros eventos deportivos. Así, la decepción se convierte en oportunidad para el próximo clásico o partido internacional.

¿Qué sigue para León y Cruz Azul?

Con el amistoso cancelado, ambos equipos enfocan su energía en el Apertura 2025. León enfrentará a Santos Laguna el sábado 18 de octubre, buscando sumar puntos y mantener la presión en la tabla. Mientras tanto, Cruz Azul tendrá una cita de alto voltaje en el Clásico Joven ante América, ese mismo sábado por la noche en el Olímpico Universitario.

Los aficionados pueden esperar un fin de semana cargado de emoción, goles y rivalidad pura. Porque aunque el duelo en Fresno no se jugó, el espíritu competitivo del León vs Cruz Azul sigue vivo, esperando su revancha en el terreno que más importa, la cancha mexicana.

