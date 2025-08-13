JJ Macías será jugador de Pumas; buscará revivir su trágica carrera

El destino los ha juntado: José Juan ‘JJ’ Macías quería salir del retiro y Pumas buscaba un delantero, por lo que ahora el artillero de 25 años podría tener una segunda oportunidad en el futbol mexicano con el Club de Universidad Nacional.

Desde hace semanas Pumas buscaba un delantero que pudiera competirle el puesto a Guillermo ‘Memote’ Martínez. Ahora, la opción más avanzada para llegar a los ‘felinos’ es el ‘JJ’ Macías, quien se había retirado del futbol, pero que meses después cambió de opinión y busca revivir su carrera.

JJ Macías, muy cerca de llegar a Pumas

De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, las negociaciones entre Pumas y Macías se encuentran muy avanzadas y en poco tiempo se haría oficial su llegada.

Por si fuera poco, Macías llegaría como agente libre a Pumas , por lo que el conjunto ‘universitario’ solamente tendría que preocuparse de su salario y el contrato que le ofrezcan, pues llegaría completamente gratis.

Cabe destacar que hace semanas, Macías intentó regresar al futbol e hizo pruebas con el Real Valladolid de España, pero no consiguió un lugar; ahora, si logra sorprender en Pumas, podría volver al máximo nivel de la Liga MX.

La trágica carrera de JJ Macías

‘JJ’ se retiró del futbol a los 25 años, pero ahora busca una segunda oportunidad. Su juventud le juega a favor, pero las lesiones siempre le han jugado en contra. El talento que tiene es innegable, pero las pocas veces que lo ha demostrado también lo son.

Cuando debutó en Chivas en el 2018 pensaron que sería el próximo ‘Chicharito’; poco después, en el 2019, se fue a León y con ellos se convirtió en uno de los mejores delanteros del futbol mexicano, tanto que quiso ir a Europa de inmediato, pero ahí empezó su declive.

Desde el 2021 las lesiones atormentaron a Macías y prácticamente lo dejaron sin jugar desde entonces. Fracasó con el Getafe en España, después, en el 2021, regresó a México con Chivas y entonces sufrió la lesión más temida de los futbolistas: se rompió el ligamento cruzado (más de 200 días fuera).

Chivas lo esperó, en el 2023 regresó con ilusión, pero lo impensado sucedió: se volvió a romper el ligamento cruzado (casi 300 días fuera). Ahí se terminó la paciencia y decidieron venderlo a Santos en el 2024, pero otras lesiones lo alejaron de la cancha con los ‘Laguneros’.

Con Santos apenas jugó 5 partidos y ellos no dudaron en desprenderse de él un torneo después. Fue en febrero de 2025 cuando anunciaron su salida y, desde entonces, el jugador estuvo sin equipo.

¿Cuándo fue la última vez que Macías jugó un partido completo?

La última vez que Macías jugó los 90 minutos de un partido oficial fue con Chivas, en el 2022, en los cuartos de final de vuelta del torneo Clausura contra Atlas, el 15 de mayo.

Macías lleva más de 3 años sin jugar un partido completo y, a pesar de eso, se encuentra cerca de recibir otra oportunidad con Pumas.

