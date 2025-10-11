¿México sin rumbo? Colombia golea 4-0 a la Selección Azteca en Texas

La Selección Mexicana sufrió una de sus peores exhibiciones del año al caer 4-0 ante Colombia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre fue ampliamente superado por los sudamericanos, que mostraron contundencia, orden y un nivel muy superior en todas las líneas.

Termina el partido en Arlington. pic.twitter.com/XlY1gzUE1S — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 12, 2025

Colombia domina a México

Desde los primeros minutos, el cuadro cafetalero impuso condiciones. Al minuto 15, Lucumí abrió el marcador tras un tiro libre cobrado por James Rodríguez , aprovechando la débil marca mexicana dentro del área.

Aunque Santi Giménez tuvo una ocasión clara poco después, su remate se fue desviado. México careció de ideas en la creación y cerró la primera mitad con el marcador en contra.

El segundo tiempo fue una pesadilla para el tricolor. Apenas a los 55 minutos, Luis Díaz aprovechó un error en la salida de Santi Giménez para anotar el 2-0 con una definición elegante ante Luis Ángel Malagón.

La presión colombiana no cesó. Ocho minutos después, Jefferson Lerma marcó el tercero tras un rebote en el área luego de un tiro libre, sellando prácticamente la goleada. En los minutos finales, pusieron el cuarto tanto, confirmando el dominio absoluto de Colombia.

Preocupación rumbo al Mundial 2026

Este resultado deja muchas dudas sobre el presente del conjunto mexicano. A pesar de que el encuentro era amistoso, la actuación fue preocupante considerando que México será anfitrión del próximo Mundial .

Colombia, por su parte, confirmó su gran momento. Con figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Lerma.

