Con la experiencia de Iker Casillas, Azteca Deportes está listo para el Mundial 2026 en México

Iker Casillas será uno de los especialistas para el Mundial 2026; el portero estará junto con el equipo de Azteca Deportes que todos conocen para analizar partido a partido de la justa deportiva que se disputará en el verano en México, Estados Unidos y Canadá.

El histórico portero se une para fortalecer a un grupo que lideran Christian Martinoli, Luis García, Luis Roberto Alves, David Medrano y otros comentaristas más que harán de este mundial un momento inolvidable para los aficionados.

La televisora del Ajusco anunció que tendrá 32 partidos del Mundial 2026, con las selecciones más poderosas en la pantalla, además de la emoción de los enfrentamientos de la Selección Nacional.

¿Quién es Iker Casillas, comentarista de Azteca Deportes?

Iker Casillas es considerado una leyenda del fútbol español y uno de los mejores porteros de la historia. Inició su carrera deportiva en las categorías inferiores del Real Madrid y, tras un meteórico ascenso, debutó con el primer equipo en septiembre de 1999 con tan solo 18 años. Rápidamente demostró su talento y personalidad, consolidándose como titular en la portería blanca y ganando su primera Liga de Campeones en la temporada 1999-2000, convirtiéndose en el portero más joven en conseguirlo.

La mayor parte de su carrera profesional, desde 1999 hasta 2015, la desarrolló en el Real Madrid, club con el que disputó un total de 725 partidos oficiales, siendo el segundo jugador con más encuentros en la historia de la entidad.

Durante su etapa como madridista, conquistó un impresionante palmarés que incluye 5 Ligas españolas, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 3 Ligas de Campeones de la UEFA, 2 Supercopas de Europa, 1 Copa Intercontinental y 1 Mundial de Clubes.

Casillas se convirtió en un pilar fundamental de la Selección Española. Debutó en el año 2000 y acumuló un total de 167 internacionalidades, siendo capitán de 2006 a 2016. Con La Roja, fue parte de la generación dorada que logró un hito histórico e irrepetible: el "triplete" de selecciones. Capitaneó al equipo para conquistar la Eurocopa en 2008 y 2012, y la Copa Mundial de Sudáfrica 2010.

