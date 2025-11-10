¡Listas las semifinales! Entre sorpresas y goleadas, así se jugará la fiesta grande de la Liga MX Femenil

Las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil quedaron definidas tras unos cuartos de final llenos de emoción, goles y sorpresas. Tigres, América, Chivas y Cruz Azul son los cuatro equipos que pelearán por el título del balompié mexicano.

Las Amazonas buscan su octava estrella, mientras que las Águilas quieren revancha; el Rebaño busca volver a la cima y La Máquina continúa haciendo historia en su mejor torneo.

¡HABEMUS SEMIFINALES en #NuestroFutFemNuestraLiguilla! 🔥⚽️

La antesala de la gran fiesta está lista y solo podemos decir...

“Esto es #NuestroFutFem” 💪🏼💖



¡Se vienen PAR-TI-DA-ZOS y que nadie se despegue del cierre de torneo! 😍🏆#LigaBBVAMXFemenil pic.twitter.com/t4esLWH9f2 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 10, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Así se jugarán las semifinales

Como líderes del torneo regular, Tigres Femenil tendrá la ventaja de cerrar la eliminatoria en casa. El equipo dirigido por Milagros Martínez enfrentará a Cruz Azul en la ida, que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que la vuelta será en el Estadio Universitario, donde las felinas buscarán sellar su pase a la Final.

En la otra llave, América y Chivas protagonizarán una nueva edición del Clásico Nacional . La ida se jugará en el Estadio Akron de Guadalajara, mientras que el partido de vuelta se realizará en el Estadio Ciudad de los Deportes, casa temporal de las Águilas.

¿Una mujer puede vivir del futbol en México? Jugadoras de Pumas femenil lo responden [VIDEO] En el marco del 8M, la futbolista puertorriqueña Cristina Torres respondió a los cuestionamientos sobre el crecimiento de la Liga MX Femenil desde su creación.

Las sorpresas en los Cuartos de Final

Tigres llega como amplio favorito tras dominar el torneo con 42 puntos, 60 goles a favor y solo 11 en contra. En Cuartos de Final, las regiomontanas eliminaron a Juárez con un global de 1-0.

Por su parte, América Femenil cerró la fase regular en tercer lugar con 38 puntos y goleó 6-1 a Rayadas en Cuartos de Final, reafirmando su poder ofensivo pese a las bajas por lesión que sufrió durante la campaña.

Chivas Femenil ocupó la quinta posición con 33 unidades y venció 4-2 a Toluca para volver a semifinales, donde buscarán regresar a la Final por primera vez desde el Clausura 2022, año en que levantaron su último título.

La gran revelación fue Cruz Azul Femenil, que sorprendió al eliminar a las campeonas defensoras, Pachuca . Tras empatar 1-1 en la Ida, golearon 5-0 en la vuelta, accediendo por primera vez en su historia a semifinales.

Los números históricos de la Liga MX Femenil

Desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017, Tigres ha llegado a 15 de las 16 semifinales posibles, siendo el equipo más constante. América ha estado en 14, Chivas en ocho, mientras que Cruz Azul vivirá su primera experiencia en esta fase.

La ida de las semifinales se jugará entre el 15 y 16 de noviembre, mientras que las vueltas se disputarán el 18 y 19 del mismo mes. Todo está listo para una nueva batalla rumbo a la gran final del futbol femenil mexicano.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.