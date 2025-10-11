Se acabó el sueño de la sub-20: Argentina elimina a México en cuartos de final

La Selección Mexicana sub-20 quedó eliminada del Mundial de Chile 2025 tras perder 2-0 ante Argentina en los cuartos de final. El encuentro, disputado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, mostró a una Albiceleste más sólida y efectiva en momentos clave.

Finaliza nuestra participación en el Mundial Sub-20 Chile 2025.



Gracias por acompañarnos en este viaje, Incondicionales. 💚 #ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/lFCjwOSzMS — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 12, 2025

Un inicio fulminante de Argentina

Desde los primeros minutos, Argentina mostró su poderío ofensivo. A los 9 minutos, Maher Carrizo aprovechó un rebote del portero mexicano Emmanuel Ochoa para abrir el marcador.

El delantero de Vélez Sarsfield estuvo cerca de anotar nuevamente en el primer tiempo, pero Ochoa evitó el segundo gol con una intervención clave.

México buscó reaccionar

México intentó reaccionar con jugadas de peligro, destacando a Gilberto Mora y Hugo Camberos; sin embargo, la defensa argentina, liderada por Julio Soler, se mostró sólida y evitó que el Tri concretara sus oportunidades.

En el minuto 65, México solicitó una revisión del VAR por una posible falta en el área argentina, pero el árbitro no concedió el penal.

Argentina marca el segundo

A los 55 minutos, Argentina sentenció el partido con un gol de Silvetti, quien condujo el balón con precisión y venció a Ochoa. Este gol dejó a México sin opciones de remontar y. aunque el equipo azteca siguió buscando el gol, no logró concretar sus intentos.

Un torneo de altibajos para México

México llegó a este partido tras una destacada victoria 4-1 sobre Chile en octavos de final, con Gilberto Mora como figura clave; sin embargo, la eliminación en cuartos de final refleja la inconsistencia del equipo durante el torneo.

A pesar de mostrar destellos de calidad, la falta de contundencia y errores en momentos cruciales marcaron su despedida del certamen.

