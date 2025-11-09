¡Hay un mexicano! Ellos son los tres campeones de goleo de la Liga MX durante el Apertura 2025

La Liga MX cerró el Apertura 2025 con una definición histórica del campeonato de goleo: tres jugadores terminaron empatados en lo más alto y uno de ellos es mexicano.

Paulinho (Toluca), Armando Hormiga González (Chivas) y Joao Pedro (Atlético de San Luis) marcaron 12 goles cada uno y compartieron el reconocimiento al máximo artillero del semestre.

👑TRIPLE CORONA DE GOLEO👑



⚽️

1️⃣2️⃣ 👹 ‘Paulinho’

1️⃣2️⃣ 🔴Joao Pedro

1️⃣2️⃣ 🐐Armando González



👉🏻 3er título de goleo individual consecutivo para ‘Paulinho’



👉🏻 3er título de goleo individual para un jugador del San Luis



👉🏻 4to campeón de goleo individual para Chivas en torneos… pic.twitter.com/oDz0U9PsFL — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) November 9, 2025

Paulinho, el nuevo tricampeón de goleo

El brasileño Paulinho reafirmó su dominio como el delantero más letal del futbol mexicano. Con su anotación ante América, el atacante de Toluca alcanzó su tercer campeonato de goleo consecutivo, luego de coronarse también en el Apertura 2024 y el Clausura 2025.

Con ello, Paulinho se unió a una lista exclusiva de tricampeones integrada por Adalberto López, Enrique Borja, Cabinho, Carlos Hermosillo y Christian Benítez. En total, el jugador escarlata acumula 40 goles desde su llegada al futbol mexicano con Toluca , incluyendo Liguilla y Campeón de Campeones.

Armando “Hormiga” González, la sorpresa de Chivas

El atacante rojiblanco hizo historia al convertirse en el decimotercer mexicano en ganar un título de goleo durante los torneos cortos. En su primer torneo como titular con Chivas , González igualó la marca de Alan Pulido (Apertura 2019) con 12 anotaciones.

Además, se convirtió en el cuarto goleador de Chivas en conseguir el campeonato, uniéndose a nombres icónicos como Javier Chicharito Hernández, Omar Bravo y el propio Pulido.

Joao Pedro, debut de ensueño en la Liga MX

El portugués Joao Pedro solo necesitó un torneo para brillar en México. Con Atlético de San Luis marcó un gol cada 129 minutos y fue el primero en anotar durante la Jornada 17, en el empate ante Tigres .

Su rendimiento lo coloca como una de las revelaciones extranjeras del campeonato.

¿Qué pasa cuando hay empate en el liderazgo de goleo?

Según el reglamento de la Liga MX, si dos o más jugadores terminan con la misma cantidad de goles, el título de goleo se comparte. Desde 1996, 16 torneos cortos han tenido más de un campeón.

El caso más reciente fue el Clausura 2025, también con Paulinho entre los líderes.

Los números finales del Apertura 2025

Paulinho (Toluca)– 13 partidos y 12 goles

Armando González (Chivas)– 16 partidos y 12 goles

Joao Pedro (Atlético de San Luis)– 16 partidos y 12 goles

El Apertura 2025 se despide con un mexicano entre los campeones, un tricampeón histórico y un debutante europeo que promete más goles para el próximo torneo.

