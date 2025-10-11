¡Por el orgullo! Hora y señal para ver el México vs Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub 20

La Selección Mexicana que está disputando el Mundial Sub 20 tiene una cita con la historia, pues este mismo sábado 11 de octubre en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de la República, se disputará el México vs Argentina correspondiente a los cuartos de final del torneo juvenil de la FIFA.

El partido definirá a la segunda selección invitada a las semifinales del campeonato que se está disputando en Chile este 2025 y en el cual, el conjunto Tricolor se ha mantenido invicto gracias a lo hecho en fase de grupos ante Brasil, España y Marruecos, así como en los octavos de final ante los locales.

¿Por dónde ver el México vs Argentina por el Mundial Sub 20?

El juego México vs Argentina se podrá ver completamente en vivo a través de la plataforma de streaming de Vix, la cual tiene un precio cercano a los 200 pesos en su mensualidad dentro de la República Mexicana.

Por otro lado, también se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la señal del canal 9, el cual se encuentra dentro de compañías como Totalplay en cada rincón de nuestro país.

¿Cómo llegan México y Argentina a los cuartos de final del torneo?

Como bien se mencionó en un inicio, la Selección Mexicana comandada por el entrenador Eduardo Arce y el juvenil Gilberto Mora, marcha invicta en el Mundial Sub 20 gracias a los empates que sumó ante Brasil y España, así como por la victoria que consiguieron ante Marruecos en la última jornada de la fase de grupos.

Fue en los octavos de final que el combinado Azteca logró vencer por goleada de 4-1 a la Selección de Chile, la cual se presentó ante un estadio completamente lleno para apoyar a los juveniles del país sudamericano.

Por su parte, la Selección Argentina marcha con paso perfecto en el torneo, pues lograron vencer a Cuba, Australia e Italia en la fase de grupos, así como a Nigeria en los octavos de final del campeonato juvenil de la FIFA.

#Sub20 | ¡Chequen el #ElDatoDeKin! 📚🤓



Estamos muy cerca de anotar un gol muy especial en nuestra historia en los Mundiales Sub-20. ⚽️✨#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/brPyK6UHqz — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 11, 2025

Posibles rivales de México en caso de pasar a semifinales

Es importante mencionar que ya sea México o Argentina, el ganador de este partido de los cuartos de final del Mundial Sub 20 se deberá medir ante el ganador del partido entre España y Colombia.

Las semifinales del torneo darán inicio a mediados de la próxima semana, esto a esperas de conocer al resto de los invitados a la próxima fase del campeonato juvenil.

