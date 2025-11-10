Este es el tiempo que estará fuera el portero de Cruz Azul, Kevin Mier, tras su fractura ante Pumas

Alerta roja en la Noria tras confirmarse la lesión de tibia del arquero colombiano Kevin Mier durante el partido ante Pumas del pasado sábado 8 de noviembre, como parte de la jornada 17 del Apertura 2025 y que definiría el futuro directo de Pumas en el torneo.

Aunque aún no se confirma si se someterá a cirugía al arquero titular de la máquina, Cruz Azul ya planea su estrategia de cuartos de final ante Chivas con la mentalidad clara de que Kevin Mier estará fuera del arco para la liguilla del Apertura 2025.

De salir todo en óptimas condiciones, el colombiano estaría de regreso en solo un trimestre, por lo mientras la afición celeste tendrá que esperar a ver que arrojan los resultados médicos para poder determinar el mejor tratamiento para Kevin Mier.

De manera interina, el encargado de mantener en cero en el arco cruzazulino es el mexicano Andrés Gudiño, quien tuvo que salir de emergente para completar el polémico partido ante Pumas en el Estadio Cuauhtémoc, de la capital poblana.

Este es el tiempo que será baja Kevin Mier en Cruz Azul

De 3 a 6 meses es el tiempo en el que estará fuera del campo el portero colombiano Kevin Mier, que con tan solo 25 años, se ha consolidado como uno de los porteros más importantes de la Liga MX .

Kevin Mier vive lo que es probablemente su "prime", siendo titular indiscutible en Cruz Azul y recibiendo su primera nominación al premio "The Best" otorgado por la FIFA, hace tan solo un par de días.

Mier probablemente tendrá que optar por la cirugía para acelerar su recuperación, aunque el tiempo exacto de su regreso es aún desconocido, por que depende de la evolución del cuerpo, esto compromete su participación en el Mundial de 2026 , ya que ha sido uno de los candidatos principales para defender el arco "cachaco".

La lesión de tibia que sufrió Mier, es una de las más temidas por futbolistas de todo el mundo, su recuperación se puede extender varios meses y en la mayoría de los casos se requiere un intervención quirúrgica.

Polémica arbitral en el Cruz Azul vs Pumas de la Jornada 17

La última Jornada del Apertura 2025 estuvo plagada de polémica arbitral, el partido entre Cruz Azul y Pumas en el que se definiría el primer lugar de la tabla y si Pumas pelearía el Play-in. Dejó un mal dividendo para los celestes, quienes fueron afectados por decisiones arbitrales que metieron a Pumas en un partido en el que estaban siendo arrastrados.

Durante el partido, el jugador panameño Adalberto Carrasquilla lesionó al portero de Cruz Azul, Kevin Mier, tras esta entrada que muchas personas consideraron de tarjeta roja en redes sociales. Únicamente se sancionó con tarjeta amarilla a Carrasquilla en un partido que fue marcado por cientos de faltas del cuadro felino.

El árbitro encargado de sancionar el partido fue Fernando Hernández, quien fue duramente criticado en X por su actuación, en la que por lo menos ocurrieron 4 irregularidades. Tras finalizar el encuentro la máquina perdió el liderato del torneo y a una de sus piezas claves para enfrentar la liguilla.

