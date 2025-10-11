inklusion.png Sitio accesible
¡Hubo cambio de horario! Así podrás ver el México vs Colombia, partido amistoso rumbo al Mundial 2026

México y Colombia se enfrentan por 29ª vez, con 10 victorias mexicanas, nueve empates y nueve triunfos colombianos en su historial.

Selección Mexicana
Mexsport
1 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

La Selección Mexicana continúa su preparación para el Mundial 2026, en el que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Este sábado 11 de octubre, el tricolor se enfrenta a Colombia en un partido amistoso en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Este encuentro marca el primero de cuatro duelos contra selecciones sudamericanas, todos ellos con el objetivo de afinar detalles de cara a la Copa del Mundo .

Detalles del partido México vs Colombia

  • Fecha: sábado 11 de octubre
  • Hora de inicio de la transmisión: 19:00 horas (hora del centro de México)
  • Lugar: AT&T Stadium, Arlington, Texas
  • Transmisión: Azteca 7 y por la plataforma de Azteca Deportes

Cabe destacar que el horario del partido sufrió un pequeño ajuste y el silbatazo inicial se dará a las 19:10 horas.

Convocatoria y ausencias en México

El director técnico Javier Aguirre presentó una lista de 25 jugadores para los amistosos de octubre contra Colombia y Ecuador; sin embargo, las lesiones han afectado la convocatoria.

Raúl Jiménez y Edson Álvarez no fueron considerados debido a problemas físicos, además de Rodrigo Huescas sufrió una grave lesión que lo dejará fuera del Mundial 2026.

En su lugar, jugadores como Luis Romo y Carlos Acevedo han sido llamados para reforzar al equipo.

Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en Guadalajara

[VIDEO] El conjunto mexicano regresa a Guadalajara, Jalisco, para enfrentar a la selección de Ecuador; conoce todos los detalles.

Rivalidad histórica

México y Colombia se han enfrentado en 28 ocasiones, con un saldo de 10 victorias para el Tricolor, nueve empates y nueve triunfos para los Cafeteros. El último encuentro entre ambas selecciones fue el 16 de diciembre de 2023, donde Colombia se impuso 3-2.

Colombia también se prepara para el Mundial

Por su parte, Colombia ha programado cuatro partidos amistosos en octubre y noviembre como parte de su preparación para el Mundial 2026. Además del enfrentamiento contra México, se medirá a Canadá, Nueva Zelanda y Nigeria.

Convocatoria Seleccion Mexicana para fecha FIFA de octubre
Estos encuentros son cruciales para que Colombia logre posicionarse entre los primeros nueve lugares del ranking FIFA y así asegurar ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial.

Este amistoso entre México y Colombia promete ser una prueba exigente para ambas selecciones en su camino hacia el Mundial 2026.

Selección Mexicana
