¡Hubo cambio de horario! Así podrás ver el México vs Colombia, partido amistoso rumbo al Mundial 2026
México y Colombia se enfrentan por 29ª vez, con 10 victorias mexicanas, nueve empates y nueve triunfos colombianos en su historial.
La Selección Mexicana continúa su preparación para el Mundial 2026, en el que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Este sábado 11 de octubre, el tricolor se enfrenta a Colombia en un partido amistoso en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
Este encuentro marca el primero de cuatro duelos contra selecciones sudamericanas, todos ellos con el objetivo de afinar detalles de cara a la Copa del Mundo .
📅 Sábado 11 de octubre
🕖 6:50 PM
📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network
Detalles del partido México vs Colombia
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora de inicio de la transmisión: 19:00 horas (hora del centro de México)
- Lugar: AT&T Stadium, Arlington, Texas
- Transmisión: Azteca 7 y por la plataforma de Azteca Deportes
Cabe destacar que el horario del partido sufrió un pequeño ajuste y el silbatazo inicial se dará a las 19:10 horas.
Convocatoria y ausencias en México
El director técnico Javier Aguirre presentó una lista de 25 jugadores para los amistosos de octubre contra Colombia y Ecuador; sin embargo, las lesiones han afectado la convocatoria.
Raúl Jiménez y Edson Álvarez no fueron considerados debido a problemas físicos, además de Rodrigo Huescas sufrió una grave lesión que lo dejará fuera del Mundial 2026.
En su lugar, jugadores como Luis Romo y Carlos Acevedo han sido llamados para reforzar al equipo.
Rivalidad histórica
México y Colombia se han enfrentado en 28 ocasiones, con un saldo de 10 victorias para el Tricolor, nueve empates y nueve triunfos para los Cafeteros. El último encuentro entre ambas selecciones fue el 16 de diciembre de 2023, donde Colombia se impuso 3-2.
Colombia también se prepara para el Mundial
Por su parte, Colombia ha programado cuatro partidos amistosos en octubre y noviembre como parte de su preparación para el Mundial 2026. Además del enfrentamiento contra México, se medirá a Canadá, Nueva Zelanda y Nigeria.
Estos encuentros son cruciales para que Colombia logre posicionarse entre los primeros nueve lugares del ranking FIFA y así asegurar ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial.
Este amistoso entre México y Colombia promete ser una prueba exigente para ambas selecciones en su camino hacia el Mundial 2026.
