¡Hubo cambio de horario! Así podrás ver el México vs Colombia, partido amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana continúa su preparación para el Mundial 2026, en el que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Este sábado 11 de octubre, el tricolor se enfrenta a Colombia en un partido amistoso en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Este encuentro marca el primero de cuatro duelos contra selecciones sudamericanas, todos ellos con el objetivo de afinar detalles de cara a la Copa del Mundo .

TRES VICTORIAS consecutivas de Colombia 😱



Los últimos resultados entre la Selección Mexicana y la cafetalera... ¿México podrá llevarse la victoria? 🇲🇽🆚🇨🇴#MiSelecciónAzteca



📅 Sábado 11 de octubre

🕖 6:50 PM⁣

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network

💻 https://t.co/OqYzbKTBqI… pic.twitter.com/2BOOfRBpci — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 11, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Detalles del partido México vs Colombia

Fecha : sábado 11 de octubre

Hora de inicio de la transmisión: 19:00 horas (hora del centro de México)

(hora del centro de México) Lugar: AT&T Stadium, Arlington, Texas

Transmisión: Azteca 7 y por la plataforma de Azteca Deportes

Cabe destacar que el horario del partido sufrió un pequeño ajuste y el silbatazo inicial se dará a las 19:10 horas.

Convocatoria y ausencias en México

El director técnico Javier Aguirre presentó una lista de 25 jugadores para los amistosos de octubre contra Colombia y Ecuador; sin embargo, las lesiones han afectado la convocatoria.

Raúl Jiménez y Edson Álvarez no fueron considerados debido a problemas físicos, además de Rodrigo Huescas sufrió una grave lesión que lo dejará fuera del Mundial 2026.

En su lugar, jugadores como Luis Romo y Carlos Acevedo han sido llamados para reforzar al equipo.

Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en Guadalajara [VIDEO] El conjunto mexicano regresa a Guadalajara, Jalisco, para enfrentar a la selección de Ecuador; conoce todos los detalles.

Rivalidad histórica

México y Colombia se han enfrentado en 28 ocasiones, con un saldo de 10 victorias para el Tricolor, nueve empates y nueve triunfos para los Cafeteros. El último encuentro entre ambas selecciones fue el 16 de diciembre de 2023, donde Colombia se impuso 3-2.

Colombia también se prepara para el Mundial

Por su parte, Colombia ha programado cuatro partidos amistosos en octubre y noviembre como parte de su preparación para el Mundial 2026. Además del enfrentamiento contra México, se medirá a Canadá, Nueva Zelanda y Nigeria.

Estos encuentros son cruciales para que Colombia logre posicionarse entre los primeros nueve lugares del ranking FIFA y así asegurar ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial.

Este amistoso entre México y Colombia promete ser una prueba exigente para ambas selecciones en su camino hacia el Mundial 2026.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.