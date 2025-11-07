Debutará la “Hormiga” González; lista de los convocados de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana anunció su convocatoria oficial para los partidos ante Uruguay y Paraguay que serán de preparación a unos meses del comienzo del Mundial en México, Estados Unidos y Canadá, en la que destaca la oportunidad para la Hormiga González , delantero de Chivas de Guadalajara.

Los dirigidos por Javier Aguirre, enfrentará el 15 de noviembre a Uruguay en el Estadio Corona, en Torreón, Coahuila; y tres días después la selección , el 18 de noviembre, México se medirá a Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas.

¿Quiénes son los convocados de la Selección Mexicana?

Porteros



L. Malagón - América

R. Rangel - Chivas

C. Acevedo - Santos



Defensas

K. Álvarez - América

I. Reyes - América

C. Montes - Lokomotiv Moscú

E. Álvarez - Fenerbahçe

J. Vásquez - Genoa

J. Orozco - Cruz Azul

J. Gallardo - Toluca

M. Chávez - AZ Alkmaar



Mediocampistas

F. Ambriz - Monterrey

E. Lira - Cruz Azul

G. Mora - Tijuana

E. Sánchez - América

O. Pineda - AEK Atenas

O. Vargas - Seattle Sounders

M. Ruiz - Toluca



Delanteros

A. Gutiérrez - América

R. Alvarado - Chivas

D. Lainez - Tigres

J. Ruvalcaba - Pumas

H. Lozano - San Diego FC

R. Jiménez - Fulham

G. Berterame - Monterrey

A. González - Chivas

¡Listos para nuevos retos! 🇲🇽



Aquí la convocatoria oficial de Javier Aguirre para los partidos contra Uruguay y Paraguay.



Incondicionales, los esperamos en Torreón y San Antonio. 🏟️#PorMéxicoTodo 👊

*Publicidad para México* pic.twitter.com/kq3FrkObYV — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 7, 2025

El conjunto mexicano vive su última preparación del año para alistarse para la Copa del Mundo; y aunque todavía hay selecciones que buscan un lugar para la justa deportiva, es importante destacar que México en su papel de anfitrión aprovecha estas fechas para medirse ante rivales que puedan colaborar en su crecimiento como equipo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.