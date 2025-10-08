Ya hay fecha y sede para el Clásico Poli - UNAM del futbol americano colegial en México

Si bien el futbol es uno de los deportes más populares en México y del cual se deriva uno de los partidos de mayor convocatoria como es el América vs Chivas, se puede decir que el Clásico Poli - UNAM del futbol americano colegial de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) es uno de los partidos deportivos de mayor tradición y que más pasión genera no solo en la Ciudad de México sino a nivel nacional. Año con año los equipos representativos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se miden en un encuentro en el que lleguen como lleguen los equipos saca chispas, ya que se juega el orgullo escolar en el emparrillado.

Por esto es que este 2025 el Clásico Poli - UNAM ya tiene sede, fecha y hora en donde se jugará una nueva edición de este partidazo. El campo que albergará este partido será el del Estadio Olímpico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla un escenario con capacidad para 19 mil 823 aficionados.

¿Cuándo es el Clásico Poli - UNAM 2025?

El Pumas CU vs Águilas Blancas tiene fecha pactada para el próximo domingo 12 de octubre en punto de las 12:00 horas del día. Ambas escuadras llegan a este encuentro con marca perdedora, 2 ganados y 3 perdidos el Poli y 1 ganado y 4 perdidos la UNAM, sin embargo, en este tipo de partidos los números y las estadísticas pasan a segundo término, pues se juega más que solo el puntaje, se juega el honor deportivo y el amor por los colores de la institución a la que se representa y en la que estos chicos estudian.

¿Por qué el Clásico Poli - UNAM se juega en Puebla?

La razón por la que el Clásico Estudiantil se juega en Puebla, se debe a que el IPN fungirá como local en su encuentro ante el acérrimo rival y ya que el famoso Estadio Wilfrido Massieu en Zacatenco no cuenta con las medidas para albergar un duelo de tanta convocatoria, se decidió llevar el encuentro a este estado del país que está a pocas horas de la CDMX y en el que se espera una muy buena entrada.

No es relevante donde se va a llevar a cabo el partido, nosotros lo vemos tal y como es, el Clásico Nacional, el partido más importante del país. Estamos ilusionados, estamos para vivir esta nueva experiencia, para salir a un lugar donde no se acostumbra jugar un Clásico. Sabemos la responsabilidad que hay alrededor de este partido que hemos esperado a lo largo de la temporada. Para nosotros es una experiencia poder vivir este juego sin perder la esencia y responsabilidad que es para ambos equipos - expuso Esteban Espinosa, capitán de los Pumas CU

