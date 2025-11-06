La exestrella de la NFL Antonio Brown es detenido por intento de asesinato

Antonio Brown llegó a ser considerado como uno de los mejores receptores de la NFL, pero las indisciplinas marcaron su carrera y ahora el exjugador fue detenido por intento de asesinato. Específicamente, fue arrestado en Dubái, para después ser extraditado a Estados Unidos.

"La policía de Miami confirma que los se ha detenido a Antonio Brown y ha sido extraditado", dijo un portavoz de la policía de Miami a la cadena de NBC News, aunque todavía no hay una fecha exacta para que sea trasladado a Miami.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Antonio Brown, acusado de homicidio

Con 37 años, Antonio enfrenta un cargo por intento de asesinato en segundo grado con arma de fuego, ya que es el supuesto responsable de un tiroteo a las afueras de un evento de boxeo en Miami el pasado 16 de mayo, por el que había sido detenido esa misma noche, pero después quedó en libertad.

Días después, se emitió una nueva orden de arresto contra el jugador, pero este ya no se encontraba en Estados Unidos, a pesar de que se le dio la oportunidad de estar en arresto domiciliario si se entregaba por su propia cuenta.

¿Cómo fue el supuesto tiroteo de Antonio Brown?

La investigación de la policía de Miami encontró videos de Brown golpeando a otro hombre; después le arrebató el arma a un agente de seguridad y se acercó a la persona con la que tenía el conflicto; disparó en dos ocasiones y por eso se le acusa de un tiroteo.

Asimismo, la persona agredida aseguró que Antonio Brown le disparó en dos ocasiones y las balas pasaron muy cerca de su cuello; señala que incluso tuvo que ir al hospital para tratarse las heridas.

Es por eso que Brown es acusado de intento de homicidio y enfrentará un proceso legal una vez que llegue a territorio estadounidense.

🚨 Antonio Brown, exestrella de la NFL, fue detenido en Dubái y extraditado a EE.UU. Enfrentará cargos por intento de asesinato tras un violento incidente en Miami, donde presuntamente disparó contra un hombre pic.twitter.com/gYaf6JC9Lk — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 7, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.