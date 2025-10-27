Sorpresas y decepciones: Así quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 15
Hay varios equipos que se pueden despedir del “Play-In” en la Liga MX, ya que la tabla de posiciones tuvo importantes cambios al finalizar esta jornada.
La fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX se encuentra a punto de llegar a su fin. Terminó la jornada 15 y hay varios equipos que pelean por el liderato en la tabla general, así como una dura contienda por los últimos lugares del ‘Play-In”.
En la fecha 15 tuvimos grandes partidos, con goles en la mayoría de los encuentros, lo que provocó que tuviéramos cambios importantes en las posiciones y, con dos partidos pendientes, las emociones se vivirán a tope.
Tabla de la Liga MX tras la jornada 15
Aunque Toluca mantiene el liderato general, cualquier error en los próximos encuentros podrían hacer que bajara de puesto, ya que hay otros cuatro clubes que todavía tienen posibilidades de terminar en el primer puesto si se combinan los resultados.
- Toluca / 33 puntos
- Tigres / 32 puntos
- Cruz Azul / 32 puntos
- América / 31 puntos
- Monterrey / 30 puntos
- Chivas / 23 puntos
- Pachuca / 22 puntos
- Tijuana / 21 puntos
- Juárez / 20 puntos
- San Luis / 17 puntos
- Santos / 17 puntos
- Atlas / 16 puntos
- Pumas / 15 puntos
- Querétaro / 14 puntos
- Mazatlán / 13 puntos
- León / 13 puntos
- Necaxa / 11 puntos
- Puebla / 9 puntos
Recordemos que los primeros 6 equipos avanzan directamente a la Liguilla, mientras que los equipos del 7 al 10 se enfrentarán entre ellos en un “ Play-In ” para determinar a los otros dos participantes.
Resultados de la Liga MX jornada 15
Al final, todos los partidos nos dieron gran espectáculo y tuvimos goles en todos y cada uno de ellos:
- Juárez 4-4 Puebla
- Mazatlán 2-2 América
- Tigres 2-0 Xolos
- León 1-1 Puebla
- Chivas 4-1 Atlas
- Cruz Azul 2-0 Monterrey
- Santos 3-1 Querétaro
- Toluca 2-2 Pachuca
- San Luis 3-3 Necaxa
Es así como concluye la fecha 15 del futbol mexicano, con Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Monterrey asegurando su boleto a la Liguilla , esperando que Chivas, Pachuca, Xolos e incluso Juárez decidan al sexto invitado, mientras que los demás seguirán esperando por el Play-In.
