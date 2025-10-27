Sorpresas y decepciones: Así quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 15

La fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX se encuentra a punto de llegar a su fin. Terminó la jornada 15 y hay varios equipos que pelean por el liderato en la tabla general, así como una dura contienda por los últimos lugares del ‘Play-In”.

En la fecha 15 tuvimos grandes partidos, con goles en la mayoría de los encuentros, lo que provocó que tuviéramos cambios importantes en las posiciones y, con dos partidos pendientes, las emociones se vivirán a tope.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Tabla de la Liga MX tras la jornada 15

Aunque Toluca mantiene el liderato general, cualquier error en los próximos encuentros podrían hacer que bajara de puesto, ya que hay otros cuatro clubes que todavía tienen posibilidades de terminar en el primer puesto si se combinan los resultados.

Toluca / 33 puntos Tigres / 32 puntos Cruz Azul / 32 puntos América / 31 puntos Monterrey / 30 puntos Chivas / 23 puntos Pachuca / 22 puntos Tijuana / 21 puntos Juárez / 20 puntos San Luis / 17 puntos Santos / 17 puntos Atlas / 16 puntos Pumas / 15 puntos Querétaro / 14 puntos Mazatlán / 13 puntos León / 13 puntos Necaxa / 11 puntos Puebla / 9 puntos

Recordemos que los primeros 6 equipos avanzan directamente a la Liguilla, mientras que los equipos del 7 al 10 se enfrentarán entre ellos en un “ Play-In ” para determinar a los otros dos participantes.

Resultados de la Liga MX jornada 15

Al final, todos los partidos nos dieron gran espectáculo y tuvimos goles en todos y cada uno de ellos:

Juárez 4-4 Puebla

Mazatlán 2-2 América

Tigres 2-0 Xolos

León 1-1 Puebla

Chivas 4-1 Atlas

Cruz Azul 2-0 Monterrey

Santos 3-1 Querétaro

Toluca 2-2 Pachuca

San Luis 3-3 Necaxa

Es así como concluye la fecha 15 del futbol mexicano, con Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Monterrey asegurando su boleto a la Liguilla , esperando que Chivas, Pachuca, Xolos e incluso Juárez decidan al sexto invitado, mientras que los demás seguirán esperando por el Play-In.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.