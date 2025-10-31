Liga MX: Todos los equipos que pueden calificar al Play In y qué necesitan para lograrlo

Gracias al formato de la Liga MX , la mayoría de los equipos todavía tienen posibilidades de calificar al Play In este torneo Apertura 2025 y, por ende, buscar un lugar en la Liguilla para poder competir por el título.

En la parte alta de la tabla, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Monterrey compiten por el primer lugar general, pero en la parte baja hay hasta 9 equipos que todavía pueden terminar en el 10mo lugar general y conseguir su boleto al Play In.

Los equipos que pueden calificar al Play In este Apertura 2025

Como dijimos, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Monterrey ya aseguraron su boleto directo en la Liguilla . El sexto lugar se definirá entre Chivas o Pachuca (uno de ellos estará en Play In), sin embargo, hay bastantes equipos que pelean por el 8tavo, 9no y 10mo lugar.



Xolos

Juárez

Santos

Atlético San Luis

Atlas

Pumas

Querétaro

Mazatlán

Necaxa

León

El único equipo eliminado, a falta de dos jornadas, es Puebla. Los demás todavía tienen posibilidades de llegar, incluso, al 10mo lugar. Cabe destacar que Tijuana y Juárez se encuentran muy cerca de asegurar el Play In con una victoria.

La situación más complicada es para Santos, San Luis, Atlas, Pumas y Querétaro, quienes disputarán hasta la última jornada el último boleto al Play In, estando muy pendientes de sus resultados.

Por último, aunque Querétaro, Mazatlán, Necaxa y León todavía tienen posibilidades matemáticas, se encuentran muy lejos de amarrar dos victorias seguidas y, al terminar la jornada 17, podrían quedar completamente eliminados.

Tabla general de la Liga MX

Toluca / 33 puntos / +23 goles Tigres / 32 puntos / + 17 goles Cruz Azul / 32 puntos / +10 goles América / 31 puntos / +15 goles Monterrey / 30 puntos / +6 goles Chivas / 23 puntos / + 4 goles Pachuca / 22 puntos / +2 goles Xolos / 21 puntos / +7 goles Juárez / 20 puntos / -1 gol Santos / 17 puntos / -4 goles San Luis / 16 puntos / -1 gol Atlas / 16 puntos / -9 goles Pumas / 15 puntos / -15 goles Querétaro / 14 puntos / -12 goles Mazatlán / 13 puntos / -8 goles Necaxa / 13 puntos / -11 goles León / 13 puntos / -14 goles Puebla / 9 puntos / -19 goles

Los primeros seis lugares avanzan directo a la Liguilla , el puesto 7, 8, 9 y 10 juegan el Play In por los últimos boletos a la 'Fiesta grande' de la Liga MX.

