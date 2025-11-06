¡OFICIAL! Daddy Yankee y Bizarrap estarán en el SHOW del medio tiempo de la NFL

El icónico cantante boricua Daddy Yankee está haciendo historia a lado del productor y DJ argentino Bizarrap al confirmar que serán los encargados de amenazar el medio tiempo del partido de la NFL en Madrid 2025.

Este 2025 la confirmación de la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl y, ahora, el anuncio de la leyenda del reggaeton, Daddy Yankee, marca un antes y un después en la historia de la música urbana latina. Te contamos todos los detalles de esta presentación que promete ser icónica.

Anuncian a Daddy Yankee y Bizarrap en el show de NFL Madrid 2025

Este jueves 6 de noviembre, la NFL en España anunció que Daddy Yankee y Bizarrap serán las estrellas latinas que liderarán el show de medio tiempo del primer partido en Madrid.

“Tengo muchas ganas de volver al escenario junto al increíblemente talentoso Bizarrap,” dijo Daddy Yankee. “Me llena de alegría la música y el tema que hemos creado juntos, compartirlo con los fans de todo el mundo ya ha sido una experiencia increíble. ¡Prepárate Madrid, prepárate NFL, vamos a tener un show espectacular!”

BZRP Music Session #0/66

YA DISPONIBLE 🇵🇷 X 🇦🇷 pic.twitter.com/7hqjcE5THt — Daddy Yankee 😀 (DY) (@daddy_yankee) November 6, 2025

Apenas ayer, las dos estrellas latinas estrenaron con gran éxito su nueva colaboración BZRP Music Sessions, Vol. 0/66, que llamó la atención de sus millones de fanáticos.

“Poder encabezar el espectáculo del descanso en el primer partido de la NFL en España es un honor enorme. Y hacerlo junto a Daddy Yankee, una verdadera leyenda, lo hace aún más especial”, dijo Bizarrap.

La actuación de Daddy Yankee en el escenario del estadio Santiago Bernabéu de Madrid significa el esperado regreso del ganador de grammys latinos tras su retiro en 2023.

¿Cuándo juega la NFL en Madrid y que equipos participan?

El partido de la NFL en Madrid se llevará a cabo el próximo domingo 16 de noviembre de 2025, cuando saltarán a la cancha de la NFL los Miami Dolphins y los Washington Commanders. El partido comenzará a las 15:30 (hora local) en el Bernabéu.

Con este juego histórico, la liga consolida su compromiso de impulsar el crecimiento del fútbol americano en España, fomentando la conexión con los fans durante todo el año.

