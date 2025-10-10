Mr. Olympia 2025: Resultados, dinero que gana el campeón y dónde ver la competencia

Para los amantes del ejercicio, las dietas y la disciplina, llegó el evento más esperado de año llamado Mr. Olympia 2025 considerado la cumbre del culturismo mundial, ya que se disputa la corona en diversas categorías, con la división Open Masculina como el plato fuerte.

En el lugar se unen los hombres y mujeres más sorprendentes por su fuerza y corpulencia y aunque todos lo nombran Mr. Olympia en realidad el nombre es Joe Weider’s Olympia Fitness & Performance Weekend 2025.

¿Cuándo y dónde se lleva a cabo el Mr Olympia 2025?

El evento se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada, del 9 al 12 de octubre y se podrán observar como todos los atletas de élite de todo el mundo convergerán en el Resorts World Theatre y el Centro de Convenciones.

De acuerdo con los organizadores al viernes 10 de octubre le restan las rondas finales de diversas categorías y los preliminares del Mr. Olympia :

Finales - 19:00 horas

212 Olympia

Fitness Olympia

Figure Olympia

Women’s Physique Olympia

Ms. Olympia

Wellness Olympia

🌟 Olympia Athlete Meeting!



Men's Physique competitor @alihealth_1 sneak peek! #abshot



The Athlete Check-In, hosted by @FrankSepe



Don't miss the action—watch the PPV at https://t.co/q0V64p9Llw pic.twitter.com/WhzjFlnxkJ — Mr. Olympia LLC (@MrOlympiaLLC) October 9, 2025

Ronda preliminar - 19:00 horas



Mr. Olympia

Para este sábado 11 de octubre

Ronda preliminar - 10:30 horas

Classic Physique Olympia

Men’s Physique Olympia

Bikini Olympia



Ronda preliminar y finales - 10:30 horas

Olympia en Silla de Ruedas

Finales - 20:00 horas

Mr. Olympia

Men’s Physique Olympia

Bikini Olympia

Classic Physique Olympia



Y finalmente el domingo 12 de octubre se conocerá a los campeones del Mr Olympia 2025.

Seminario de Campeones de Olympia 2025 - 12:00 horas

¿Cuánto ganan los campeones del Mr Olympia 2025?

La competencia entrega un premio jugoso al ganador de la categoría Open que es de 600 mil dólares; mientras que el segundo lugar se lleva 250 mil dólares y el tercer puesto es de 100 mil dólares.

Además, lo sorprendente de este evento es que año con año crece a pasos gigantes, ya que Hadi Choopan campeón en 2023 se llevó 250 mil dólares, Derek Lunsford el años anterior, 100 mil; Martin Fitzwater, 40 mil y Chinedu Obiekea y Andrew Jacked 32 mil.

🌟 Wow, Olympia Athletes looking amazing in the @nebbia_fitness clothing! Huge shoutout to Nebbia for their incredible designs that empower these athletes to shine on stage. 💪✨ #nebbia #Olympia #FitnessFashion pic.twitter.com/mhgmTV4uDn — Mr. Olympia LLC (@MrOlympiaLLC) October 10, 2025

¿Quiénes son los competidores favoritos en Mr Olympia 2025?

Todos los ojos estarán puestos en el actual campeón , Samson Dauda (Reino Unido/Nigeria), quien en 2024 se llevó el codiciado Sandow y un premio récord de 600 mil dólares, superando a favoritos como Hadi Choopan y Derek Lunsford. Dauda buscará defender su título ante un grupo de contendientes feroz, donde se espera que los subcampeones de la edición pasada, junto a atletas como Nick Walker, presenten una fuerte oposición.

Además de la batalla principal, el fin de semana del Olympia coronará a campeones en categorías populares como Classic Physique, Men’s Physique, y Ms. Olympia, donde la estadounidense Andrea Shaw defenderá su racha de victorias.

