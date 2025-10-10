Mr. Olympia 2025: Resultados, dinero que gana el campeón y dónde ver la competencia
El Mr. Olympia 2025 es considerado el evento más relevante del culturismo mundial, además los premios año con año son más jugosos para los ganadores.
Para los amantes del ejercicio, las dietas y la disciplina, llegó el evento más esperado de año llamado Mr. Olympia 2025 considerado la cumbre del culturismo mundial, ya que se disputa la corona en diversas categorías, con la división Open Masculina como el plato fuerte.
En el lugar se unen los hombres y mujeres más sorprendentes por su fuerza y corpulencia y aunque todos lo nombran Mr. Olympia en realidad el nombre es Joe Weider’s Olympia Fitness & Performance Weekend 2025.
¿Cuándo y dónde se lleva a cabo el Mr Olympia 2025?
El evento se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada, del 9 al 12 de octubre y se podrán observar como todos los atletas de élite de todo el mundo convergerán en el Resorts World Theatre y el Centro de Convenciones.
De acuerdo con los organizadores al viernes 10 de octubre le restan las rondas finales de diversas categorías y los preliminares del Mr. Olympia :
Finales - 19:00 horas
- 212 Olympia
- Fitness Olympia
- Figure Olympia
- Women’s Physique Olympia
- Ms. Olympia
- Wellness Olympia
🌟 Olympia Athlete Meeting!— Mr. Olympia LLC (@MrOlympiaLLC) October 9, 2025
Men's Physique competitor @alihealth_1 sneak peek! #abshot
The Athlete Check-In, hosted by @FrankSepe
Don't miss the action—watch the PPV at https://t.co/q0V64p9Llw pic.twitter.com/WhzjFlnxkJ
Ronda preliminar - 19:00 horas
- Mr. Olympia
Para este sábado 11 de octubre
Ronda preliminar - 10:30 horas
- Classic Physique Olympia
- Men’s Physique Olympia
- Bikini Olympia
Ronda preliminar y finales - 10:30 horas
- Olympia en Silla de Ruedas
Finales - 20:00 horas
- Mr. Olympia
- Men’s Physique Olympia
- Bikini Olympia
- Classic Physique Olympia
Y finalmente el domingo 12 de octubre se conocerá a los campeones del Mr Olympia 2025.
- Seminario de Campeones de Olympia 2025 - 12:00 horas
¿Cuánto ganan los campeones del Mr Olympia 2025?
La competencia entrega un premio jugoso al ganador de la categoría Open que es de 600 mil dólares; mientras que el segundo lugar se lleva 250 mil dólares y el tercer puesto es de 100 mil dólares.
Además, lo sorprendente de este evento es que año con año crece a pasos gigantes, ya que Hadi Choopan campeón en 2023 se llevó 250 mil dólares, Derek Lunsford el años anterior, 100 mil; Martin Fitzwater, 40 mil y Chinedu Obiekea y Andrew Jacked 32 mil.
🌟 Wow, Olympia Athletes looking amazing in the @nebbia_fitness clothing! Huge shoutout to Nebbia for their incredible designs that empower these athletes to shine on stage. 💪✨ #nebbia #Olympia #FitnessFashion pic.twitter.com/mhgmTV4uDn— Mr. Olympia LLC (@MrOlympiaLLC) October 10, 2025
¿Quiénes son los competidores favoritos en Mr Olympia 2025?
Todos los ojos estarán puestos en el actual campeón , Samson Dauda (Reino Unido/Nigeria), quien en 2024 se llevó el codiciado Sandow y un premio récord de 600 mil dólares, superando a favoritos como Hadi Choopan y Derek Lunsford. Dauda buscará defender su título ante un grupo de contendientes feroz, donde se espera que los subcampeones de la edición pasada, junto a atletas como Nick Walker, presenten una fuerte oposición.
Además de la batalla principal, el fin de semana del Olympia coronará a campeones en categorías populares como Classic Physique, Men’s Physique, y Ms. Olympia, donde la estadounidense Andrea Shaw defenderá su racha de victorias.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.