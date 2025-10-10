¡Alista la botana! Los partidos imperdibles de la Fecha FIFA de octubre
El mes de octubre tiene contemplado una gran cantidad de partidos oficiales como parte de las fechas FIFA en ruta al Mundial de 2026.
Durante el mes de octubre se celebra una gran cantidad de partidos internacionales como preparación a las eliminatorias, y al Mundial de 2026 , algunos de estos duelos destacan por diversos motivos. Lo que sí está asegurado es que este mes se va a poder disfrutar de fútbol internacional de gran nivel gracias a los encuentros que la FIFA tiene contemplados.
Te compartimos los 10 partidos más importantes de este mes de octubre.
Exjugador de las Chivas permanecerá en prisión preventiva
La Fiscalía de Jalisco imputó a Omar “N” por abuso sexual infantil; su audiecia es el 10 de octubre.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
10 partidos imperdibles de la fecha FIFA de octubre 2025
Honduras vs Costa rica: 9 de octubre a las 8:00 PM.
Honduras y Costa Rica se perfila para ser un partido de alta intensidad debido a que los ticos necesitan vencer al escuadrón catracho, líderes del sector, para subir a la primera posición de su grupo. En caso de una derrota ante Honduras, Costa Rica podría caer hasta la tercera posición del Grupo C y el proyecto del mexicano Miguel Herrera podría terminar.
Alemania vs Luxemburgo: 10 de octubre a las 12:45 PM.
La escuadra alemana llega a las eliminatorias mundialistas de la UEFA como tercer lugar de grupo (A), por lo que es muy importante que derroten a la selección de Luxemburgo para sumar puntos. Por su parte Luxemburgo se encuentra al fondo de la tabla busca y mantener su oportunidad de clasificar al Mundial de 2026.
Curazao vs Jamaica: 10 de octubre a las 5:00 PM.
En el Grupo B de las eliminatorias de la CONCACAF, Jamaica y Curazao disputarán un partido lleno de emociones, ambas selecciones deben esforzarse al máximo por los 3 puntos. Este duelo es clave para asegurar un boleto a la Copa del Mundo del próximo año.
Estados Unidos vs Ecuador: 10 de octubre a las 6:30 PM.
En la última fecha FIFA, Estados Unidos fue derrotado por Corea del Sur, la cual fue una gran sorpresa y un gran golpe al ánimo para los estadounidenses. Para esta nueva fecha FIFA, Estados Unidos deberán mostrar un mayor fútbol, si es que quieren tener algo que hacer el próximo año. Los dirigidos por Mauricio Pochettino no se han visto bien en sus últimos encuentros.
El Salvador vs Panamá: 10 de octubre a las 7:00 PM.
Panamá visita la complicada cancha del Cuscatlán en Panamá con la obligación de sacar un buen resultado. El Salvador tiene 3 puntos y se encuentra en el segundo lugar de la tabla, un punto más que Panamá. El ganador de este encuentro puede subir al primer lugar del grupo.
Estonia vs Italia: 11 de octubre a las 12:45 PM.
Italia depende de sus próximos resultados para afianzar un buen lugar en las clasificatorias. misma para mantener su posición y un triunfo contra Estonia le permitiría recortar la distancia con Noruega, selección que domina el grupo con 15 unidades. Si Italia consigue vencer a Estonia, La Azzurra podría llegar con más confianza para encarar su importante duelo contra la selección de Israel.
España vs Georgia: 11 de octubre a las 12:45 PM.
España domina el Grupo E con 6 puntos, mientras que Georgia es segundo lugar con 3 unidades, esto hace que este partido sea muy importante para el futuro de ambas escuadras. En la “furia roja” destaca la baja de Lamine Yamal , mientras que para Georgia Kvicha Kvaratskhelia estará sin ninguna duda. Muchas emociones se aseguran en esta partido entre dos potencias europeas.
México vs Colombia: 11 de octubre a las 7:00 PM.
Aunque se trata de un duelo amistoso, son pocos los partidos previos que quedan para los dirigidos por Javier Aguirre para calarse antes del compromiso en casa de 2026.