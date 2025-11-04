Pumas se queda sin DT antes del cierre del torneo de Apertura 2025 de la Liga MX

Cerca de caer la noche de este martes 4 de noviembre el Club Universidad Nacional dio a conocer que de común acuerdo el entrenador del equipo femenil de Pumas, el DT dejaría el banquillo de cara a que termine el Torneo de Apertura 2025. Tras no haber calificado a la Liguilla de la Liga MX, la institución y el estratega brasileño Marcelo Frigério decidieron que el timonel de las auriazules dejara las riendas del equipo.

Fue a través de un comunicado donde se dio a conocer la noticia de que las Pumas de la UNAM se quedarían sin entrenador. Cabe mencionar que las universitarias se quedaron en el lugar 11 de la tabla general con 23 puntos y no lograron acceder a la Liguilla por el título. Esto también fue considerado para que el DT decidiera dejar al club.

El Club Universidad Nacional informa que, de común acuerdo, concluye la etapa de Marcelo Frigério al frente del primer equipo femenil.



Agradecemos su entrega y compromiso durante su tiempo en nuestra institución.



¡Éxito en lo que venga, profesor!#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/KYlfO7dF3S — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) November 5, 2025

Campaña histórica de Pumas con el DT Marcelo Frigério

Con Frigério al frente del primer equipo, las Pumas de la UNAM consiguieron una temporada histórica durante el Torneo de Clausura 2024 donde lograron conseguir 37 puntos y acceder a la Liguilla en tercer lugar. Obtuvieron 11 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas con una marca de 36 goles a favor y 13 en contra. Números que el primer equipo femenil del Club Universidad nunca había conseguido.

Ese torneo las Pumas quedaron eliminadas por Chivas en cuartos de final tras perder por 2 goles a 0 en la ida de la serie y caer en CU para la vuelta. Tras la gran actuación ese certamen se esperaba que las Pumas volvieran más fuertes, pero esto no ocurrió y se quedaron cortas en el actual torneo.

