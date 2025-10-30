¿Tienen a Checo Pérez? Así son los Hot Wheels de la F1

Tras el anuncio de una alianza comercial entre Mattel y F1 , se presentó la nueva colección de Hot Wheels de la Formula 1, y va a incluir a 10 equipos oficiales, como las escuderías Ferrari, Aston Martin y Red Bull.

Dentro de la colección existirán dos líneas; una básica y otra de línea premium de Hot Wheels, ambas tendrán los diseños de la temporada 2025.

Hot Wheels F1

Estos modelos de Hot Wheels serán a escala 1:64 y son una de las colecciones mejor manufacturadas de Mattel, se espera que se agoten en las primeras semanas de lanzamiento aunque van a tener una producción masiva.

La presentación oficial contó con la presencia de Memo Rojas, reconocido ex piloto de carreras y cuatro veces campeón en circuitos de automovilismo. También estuvo presente Ted Wu, director Global de Vehículos y Sets de Matter y Adriana Schute, directora de Marketing para Mattel Latinoamérica.

El evento se celebró el pasado domingo 26 de octubre en el Museo Soumaya de CDMX , el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez fue el invitado de honor de la gala y recalcó que seguirán las colaboraciones de manera activa entre F1 Y Hot Wheels.

Esta colección va a contener las réplicas de los vehículos oficiales de: McLaren Formula 1 Team, Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team, Scuderia Ferrari HP, KICK Sauber F1 Team y Aston Martin Aramco Formula One Team.

Cada vehículo va a tener una carrocería y chasis de metal con el mismo diseño que tienen los autos reales, cascos específicos por piloto y llantas con detalles realistas. Además van a contener un empaque personalizado que va a aumentar su valor.

Precios y dónde comprar la colección de F1 de Hot Wheels

Desde el martes 28 de octubre está disponible la colección para adquirirla directamente en tiendas Walmart, Sears, Liverpool y la página oficial de Mattel México . Esta colección también tendrá a la venta varios sets de pistas inspirados en la F1 y además se podrá adquirir un vehículo sorpresa de la colección si se compra directo en la página, con costo de $249 pesos mexicanos.

El precio de los autos en paquete de 5 piezas es de $189 pesos mexicanos, y de $375 pesos mexicanos en paquete de 10 piezas. Para las escuderías Redbull, Mclaren, William y Mercedes, ya hay unidades disponibles a la venta y para 2026 se lanzarán nuevas versiones para complementar la colección.

En México la opción más rápida y práctica para adquirir los objetos de la colección es acudir a sucursales físicas de tiendas departamentales como Liverpool y Sears, las cuales tendrán un stock mucho más grande.

