Lando Norris se lleva el Gran Premio de la Ciudad de México

La escudería McLaren tiene más que amarrado el título de Constructores desde la carrera de Singapur en donde Lando Norris y Oscar Piastri aseguraron el campeonato para su equipo; sin embargo, la competencia por el piloto del año sigue en pie y, al parecer, esta batalla se extenderá hasta la última carrera.

Este triunfo mueve toda la tabla que lideraba Oscar Piastri hasta este sábado, seguido de Lando Norris y en tercer lugar por Max Verstappen. Norris se lleva los 25 puntos y acorta la diferencia con el segundo lugar.

Campeón en el circuito y en el corazón de los mexicanos

Norris se llevó el triunfo en una carrera que tenía a miles de espectadores mordiéndose las uñas. Landon es uno de los pilotos más aclamados por la afición del mundo y en especial en México en donde podemos ver a miles de fans vestidos.

Con un tiempo total impresionante, el piloto logró tener el mejor tiempo en las 71 vueltas que componen el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Aunque no hubo grandes sobresaltos, la carrera en nuestro país tiene una particularidad que ninguna otra tiene en el mundo y es la altura, por lo cual los pilotos y sus equipos deben prepararse para soportar la presión que se vive en la Ciudad de México.

Este fin de semana la temperatura fue alta, rondando los 40 grados centígrados en el Autódromo, esta característica también fue trascendental para los pilotos.

La tabla de pilotos hasta el Gran Premio de la Ciudad de México

Lando Norris - 357 puntos

Oscar Piastri - 356 puntos

Max Verstappen - 321 puntos

George Russell - 252 pts

Charles Leclerc - 192 pts

Lewis Hamilton - 142 pts

Kimi Antonelli - 89 pts

Alexander Albon - 73 pts

Nico Hulkenberg - 41 pts

Isaac Hadjar - 39 pts

Carlos Sainz - 38 pts

Fernando Alonso - 37 pts

Lance Stroll - 32 pts

Liam Lawson - 30 pts

Esteban Ocon - 28 pts

Yuki Tsunoda - 28 pts

Pierre Gasly - 20 pts

Oliver Bearman - 20 pts

Gabriel Bortoleto - 18 pts

Franco Colapinto - 0 pts

Los números del Gran Premio de la Ciudad de México

El Gran Premio de la Ciudad de México presentado por Heineken se consolida como uno de los espectáculos más relevantes para asistentes nacionales e internacionales. El circuito que se corre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y contó con una asistencia el viernes de 101 mil 327 personas, el sábado de 146 mil 132, el domingo fueron 153,867 personas, para un increíble total de 401,326 durante el fin de semana.

El “Gran Circo” como también es conocido por la logística y el traslado de equipos de un país a otro tiene asegurada la sede de la CIudad de México hasta el 2028, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de la Ciudad de México, la Fórmula 1 y la Corporación Interamericana de Entretenimiento.

